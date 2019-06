Rywal Głowackiego faulował z premedytacją. "Słyszałem gong, ale uderzałem dalej"

13.05.2018 | Były bokserski mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej Krzysztof Głowacki potrzebował ledwie 111 sekund, by na ringu w rodzimym Wałczu znokautować Kolumbijczyka Santandera Silgado. To jego 30. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Głowacki to były mistrz świata WBO

15.08 | Ciągle oszołomiony, opuchnięty, ale szczęśliwy. Krzysztof Głowacki ma za sobą ciężką i nieprzespaną noc. W amerykańskim Newark wydarł pas mistrza świata wagi junior ciężkiej. - To najwspanialsza noc mojego życia - komentował na gorąco, a bokserscy eksperci są pod wrażeniem tego, co zobaczyli w ringu.

16.06 | Krzysztof Głowacki został znokautowany w Rydze przez Łotysza Mairisa Briedisa w pełnej kontrowersji walce o awans do finału prestiżowego turnieju World Boxing Super Series, której stawką był też pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

Wielki skandal w Rydze. Głowacki oszukany i znokautowany Do wielkiego... czytaj dalej » Przed rozpoczęciem pojedynku jego stawką był nie tylko awans do finału cenionego turnieju World Boxing Super Series, ale także pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

Fatalne prowadzenie walki przez Briedis

Starcie zakończyło się już w trzeciej rundzie, ale poprzedziły je wydarzenia bez precedensu. W drugiej rundzie w zwarciu Głowacki uderzył przeciwnika przypadkowo w tył głowy. To nic niezwykłego. 74-letni sędzia Robert Byrd nie zdążył zareagować, a Briedis odpowiedział bardzo mocnym ciosem łokciem. Polak upadł na ring. W takim przypadku Łotysz mógł zostać nawet od razu zdyskwalifikowany.

"Główka" po kilkudziesięciu sekundach wstał, ale był oszołomiony. Sędziwy arbiter odjął punkt Łotyszowi, ale wydaje się, że dał polskiemu bokserowi zbyt mało czasu na dojście do siebie. W takich przypadkach przepisy pozwalają tak sfaulowanemu zawodnikowi nawet na pięć minut odpoczynku.

Głowacki mógł także zgłosić niezdolność do walki. Po takim faulu pojedynek mógł zostać zakończony i ogłoszony jako "nieodbyty", tzw. no contest.

Źródło: Twitter/Sky Sports Moment faulu Briedisa

To nie był jednak koniec. Oszołomiony Polak za chwilę leżał na ringu po kolejnym, zgodnym już z przepisami ciosie Łotysza. W pewnym momencie zabrzmiał gong kończący rundę. Trwał on wiele sekund. Arbiter zdawał się go nie słyszeć i nie przerwał starcia. Nie zrobił tego nawet w momencie, gdy na ring wbiegli sekundanci Briedisa, którzy krzyczeli, że runda się już skończyła. Wtedy Łotysz jeszcze raz powalił Polaka bardzo silnym trafieniem. W trzeciej odsłonie kolejny nokdaun zakończył pojedynek.

- W drugiej rundzie Głowacki uderzył mnie w tył głowy, a sędzia nie zareagował. Oddałem mu więc brudnym ciosem, za co przepraszam. To był taki ostatni akcent z muay-thai, ale nie jestem zły z powodu tego, co zrobiłem. Potem już normalnie boksowaliśmy. Słyszałem gong po zakończeniu drugiej rundy, jednak postanowiłem walczyć dalej - mówił uśmiechnięty Łotysz.

Trzeba jednak dodać, że Briedis nie miał obowiązku przerywania ataków w momencie, gdy słyszał gong. To sędzia ringowy przerywa rundę komendą "stop". Kiedy zawodnicy tego nie usłyszą, nie muszą kończyć starcia.

Co ciekawe, krótko po pojedynku telewizja Sky Sports podała, że Briedis jednak nie zdobył tytułu mistrza świata. Federacja WBO zmieniła ponoć decyzję w sprawie stawki sobotniego starcia.

W każdym razie na tę chwilę Łotysz jest finalistą turnieju World Boxing Super Series. Tam zmierzy się z Kubańczykiem Yunierem Dorticosem.