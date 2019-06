Fury z radą dla Joshuy. "Musi odstrzelić każdego, kto całuje go w tyłek"

1 czerwca Joshua doznał swojej pierwszej porażki w zawodowej karierze. Andy Ruiz Jr był zdecydowanie lepszy i nokautując rywala w siódmej rundzie, odebrał mu pasy IBF, WBO, i WTA. Rewanż ma odbyć się pod koniec roku.

Tłumy w otoczeniu Joshuy

Joshua ma liczne grono współpracowników. Jest przez nich otoczony zarówno przed, jak i po swoich walkach. Na Instagramie jeszcze przed starciem z Ruizem zaprezentował swoją ekipę, w której jest ponad dwudziestu ludzi. Po dotkliwej porażce napisał: "Wizja pozostaje bez zmian. Dziękuję wszystkim".



"Darmowa jazda"

Joshua wyjaśnia przyczyny porażki. "Nie miałem żadnego ataku paniki" W nocy z soboty... czytaj dalej » Współpracownicy Joshuy zajmują się wszystkim, od mediów społecznościowych, po odżywki. Wydaje się, że to dobrze, iż bokser ma ekipę, która dba o każdy detal, a on może się zajmować tylko kwestiami sportowymi. Fury uważa jednak, że ten model nie sprawdza się w zawodowym boksie.



- Musi odstrzelić ze swojego otoczenia każdego, kto całuje go w tyłek - powiedział 30-latek w rozmowie z "The Thelegraph". - W tym biznesie nie ma miejsca dla ludzi, którzy tylko potakują i poklepują po plecach. Jak powiedział jego ojciec, musi być mądrzejszy i słuchać ludzi, którym na nim zależy. A nie osób, które są dookoła niego i chcą "darmowej jazdy" - ocenił.

Zobaczył słabość w oczach

Fury przyznał, że był zszokowany łatwością, z jaką Ruiz pobił Joshuę. Brytyjczyk uległ po raz pierwszy w karierze.



- Myślę, że już zniknął u niego czynnik niezniszczalności. Ludzie już wiedzą, że jak go trafią, to jest po nim - zauważył Fury i dodał, że były mistrz świata potrzebuje wsparcia psychologa.



- Tamtego wieczoru zobaczyłem słabość w jego oczach. Wyglądał jak człowiek, który chciałby być wszędzie, ale nie na ringu. Chodzi o sposób, w którym zaakceptował porażkę. W siódmej rundzie upadł nie dlatego, że ciosy były za trudne. Wyglądało, jakby rzucił się na ring. Tak wyglądają ludzie, którzy nie chcą już walczyć. Myślę, że potrzebuje treningu mentalnego - ocenił Fury.