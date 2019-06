Fury kpi z Joshuy. "Zbił go mały grubas, który wyjadł snickersy w całej Kalifornii"

02.06 | Do gigantycznej niespodzianki doszło w Nowym Jorku, gdzie faworyzowany Anthony Joshua stracił tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Został nim pierwszy raz w historii Meksykanin Andy Ruiz Jr, który znokautował Brytyjczyka w siódmej rundzie.

"AJ" podchodził do tego pojedynku z rekordem 22-0. Był murowanym faworytem do obrony mistrzowskich pasów, szczególnie że dostał słabszego rywala - teoretycznie. Brytyjczyk początkowo miał się bić z Jarrellem Millerem, ale ten został przyłapany na dopingu.

Otyły Meksykanin na tle wyżyłowanego Brytyjczyka wyglądał jak chłopiec do bicia. W sobotę w Madison Square Garden to jednak Joshua był bezradny. Na deskach wylądował cztery razy. Po nokdaunie w siódmej rundzie przestał kontaktować. Sędzia nie miał wyjścia i przedwcześnie zakończył walkę. Tak jedna z największych sensacji w zawodowym boksie stała się faktem.

Fury początkowo pocieszał rodaka. "W wadze ciężkiej takie rzeczy się zdarzają. Odpocznij, odbuduj się, pozbieraj i wracaj" - napisał pełny współczucia na Twitterze.

Po kilku dniach Fury jednak się rozmyślił i nie był już tak miły dla Joshuy. Nie pozostawił na nim suchej nitki.

- On się z tym nigdy nie pogodzi - stwierdził w rozmowie z ESPN Los Angeles Radio. - Czy możesz sobie wyobrazić, że jesteś zbudowany jak Adonis, masz 198 cm, jesteś napompowany, wyrzeźbiony, a jeden mały grubas, który wyjadł snickersy w całej Kalifornii, bije cię na kwaśne jabłko? - pytał retorycznie Fury.

"Co za hańba"

Joshua jest o 10 cm wyższy i o 10 kg lżejszy od Meksykanina. Wyglądają tak, jakby boksowali w dwóch różnych kategoriach.

- Co za hańba. Gdybym to był ja, to już nigdy bym się nie pokazał publicznie - skomentował sensacyjną porażkę młodszego o rok rodaka.

Joshua stracił cztery pasy mistrza świata, ale szybko może je odzyskać. Kontrakt z Ruizem Juniorem zakładał bowiem walkę rewanżową. Ma do niej dojść jeszcze w tym roku.