Samochód pod choinkę. "O mój Boże, tato, bardzo ci dziękuję"

30.06 | Przez kilkanaście lat amerykański "Forbes" tworzył ranking najbardziej wpływowych przedstawicieli świata rozrywki. W tym roku, po raz pierwszy, przygotował zestawienie najlepiej zarabiających gwiazd showbiznesu i dzięki temu dwie pierwsze lokaty w zestawieniu zajęli sportowcy - Floyd Mayweather i Many Pacquiao. Pierwszy z zarobkami na poziomie 300 mln dolarów, pobił finansowy rekord Tigera Woodsa i wspiął się na szczyt rankingu najlepiej zarabiających celebrytów bijąc na głowę gwiazdy muzyki, czy kina. Pięściarz o 25 mln dol. wyprzedził też piosenkarkę Katy Perry. Czwarte miejsce w rankingu również należy do muzyków z One Direction. Młodzi gwiazdorzy zarobili dwa razy więcej niż słynni Rolling Stones, którzy z zarobkami na poziomie 57 mld dol. zajęli odległe 26. miejsce w rankingu

Serena Williams w rękawicach bokserskich. Instruktorem Mike Tyson Serena Williams... czytaj dalej » Lyanna, najstarsza z czwórki dzieci pięściarza, była przeszczęśliwa. "O mój Boże, tato, bardzo ci dziękuję" - napisała w mediach społecznościowych, gdzie umieszczono też zdjęcie auta w całej okazałości.

Z plikiem banknotów Mayweather zasiadł przy choince

Zbliżający się do 43. urodzin Mayweather karierę, już na dobre, miał zakończyć we wrześniu 2015 roku, rozprawiając się z Andre Berto. Nie zakończył, z emerytury wrócił w sierpniu 2017, by pokonać gwiazdę MMA Conora McGregora, za co zainkasował mniej więcej 300 mln dolarów.

W ostatnią noc sylwestrową dał się skusić na pokazowy, niewliczany do oficjalnych statystyk pojedynek w Saitamie. Tam jego rywalem był kickbokser Tenshin Nasukawa. Pierwsze bum, po którym Japończyk padł na deski, nadleciało nieco po minucie. Drugie bum było już potężne. Nasukawa znowu wstał, jeszcze dał radę. Po trzecim bum orła wywinął popisowo i wielce efektownie. Za niecałe trzy minuty zabawy Mayweather dostał dziewięć milionów, też liczone w dolarach.



Teraz zapowiada, że niebawem znowu wróci do ringu.

Od lat, jeżeli walczy choć raz w roku, znajduje się na samym szczycie najlepiej zarabiających sportowców świata. A pieniądze liczyć uwielbia, co regularnie udowadnia na publikowanych filmach i zdjęciach. Nie inaczej było przed Bożym Narodzeniem, kiedy z plikiem banknotów zasiadł przy choince, by z miejsca widokiem tak świątecznym podzielić się ze swoimi fanami.



