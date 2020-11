Ewa Brodnicka musi poczekać na mistrzostwo świata. Pierwsza porażka w karierze

Chisora przygotowuje się do starcia z Usykiem

Video: SNTV

Chisora przygotowuje się do starcia z Usykiem

W sobotę 31 października dojdzie do wielkiego starcia w bokserskim ringu. Naprzeciwko siebie staną niepokonany do tej pory Ołeksandr Usyk oraz Dereck Chisora. Zobacz przygotowania Chisory do tej walki.

»