Holyfield chce trzeciej walki z Tysonem. "Był jak kobra. Mogę się z nim znów spotkać"

08.07 | - Bałem się cały czas w ringu - powiedział Michałowi Sznajderowi, jeden z najlepszych bokserów w historii - Mike Tyson. Były mistrz świata wagi ciężkiej opowiedział dziennikarzowi TVN24 BiS o trudnych momentach w swojej karierze, ale także o tym co go napędza do działania po zdjęciu rękawic bokserskich.

O ambitnych celach 57-letniego już czempiona informowaliśmy w poprzednich dniach. Na początku maja Holyfield zamieścił na swoim koncie na Twitterze zagadkowy post ze zdjęciem z napisem "Powrót” oraz podpisem o treści "Przeciwności tylko budują drogę do powrotu”. Teraz bokserski emeryt powoli zaczyna uchylać rąbka tajemnicy.

Już w poprzedniej informacji relacjonowaliśmy, że słowa "Wojownika" niemalże zbiegły się w czasie z planami powrotu Tysona.

"Żelazny Mike" chciałby zorganizować kilka pokazowych walk, a zyski z nich przeznaczyć na cele charytatywne. Być może będzie miał okazję dokonać tego w towarzystwie jednego z najbardziej pamiętnych przeciwników.

Holyfield o takiej ewentualności wypowiedział się w rozmowie ze Sky Sports News.

- Nie wiem, co o tym sądzić. Musicie jego zapytać. Nikogo nie będę prosił o coś, czego ta osoba nie chce zrobić. Aczkolwiek, jeżeli miałoby to pójść na cele charytatywne i moglibyśmy ustalić jakieś wspólne rozwiązanie, to wszyscy by na tym zyskali – optymistycznie wyrażał się o potencjalnym rewanżu.



Evander Holyfield “appreciated” Mike Tyson blazing a trail that he could follow towards the world heavyweight championship – and has suggested a charity fight with his old rival... — Sky Sports (@SkySports) May 11, 2020





"Inni dalej spoglądają na moje ucho"

Walki dwóch legend wagi ciężkiej to bezsprzecznie historia światowego boksu. W listopadzie 1996 roku "Wojownik" zaskoczył "Bestię" poprzez techniczny nokaut w 11. rundzie. Siedem miesięcy później doszło do rewanżu zakończonego jednym z największych skandali w tej dyscyplinie sportu. Wówczas w trzeciej rundzie Tyson odgryzł rywalowi kawałek ucha. Choć obaj panowie pogodzili się i puścili tamtą aferę w niepamięć, to nie są w stanie w pełni zażegnać demonów sprzed lat.

- Wiem, że gdy ludzie dziś na mnie patrzą, to spoglądają na moje ucho. Im wydaje się, że mam je całe odgryzione – wspominał po ponad 23 latach od słynnej walki.

- Ludzie nie rozumieją mojej relacji z Mikiem. Obaj byliśmy w składzie, który walczył o kwalifikację olimpijską w 1984 roku. Gdy Mike został mistrzem świata wagi ciężkiej, zrozumiałem, że także mogę to zrobić. Mike był jak kobra. Miał krótkie ramiona, więc myślałeś, że cię nie trafi, jeśli tylko się wycofasz. A on trafiał i to jak. Rywale wycofywali głowy, a on zaskakiwał ich lewym sierpowym – zachwalał 57-latek o cztery lata młodszego rywala.