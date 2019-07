Holyfield junior idzie w ślady ojca. "Chcę zbierać mistrzowskie pasy jak pokemony"

Po serii ciosów wyleciał na podłogę obok ringu. I niespodziewanie do niego wrócił Joel Caudle... czytaj dalej » Holyfield senior po tytuł mistrzowski w królewskiej kategorii sięgał cztery razy. Pasy zgarniał też w wadze junior ciężkiej. Z igrzysk w Los Angeles przywiózł olimpijski brąz.



Przez lata kariery bił w ringu inne sławy - George'a Foremana, Larry'ego Holmesa, Riddicka Bowe'a i Mike'a Tysona. Ten ostatni w walce z 28 czerwca 1997 roku odgryzł mu kawałek ucha.



Kiedy promotor Don King przedstawiał Evandera na konferencjach prasowych, teatralnie potrafił się wzruszać do łez - że "Real Deal", że "Warrior", że jedyny i niepowtarzalny.

Evan Holyfield: tata powtarza, że następna generacja zawsze jest lepsza

Evan chce iść w jego ślady. Też dominować, też zachwycać. Na razie ma za sobą 85 amatorskich pojedynków, z których wygrał 70. Zawodowcem oficjalnie został w środę, podpisując kontrakt z grupą promocyjną Main Events, przed laty reprezentowaną przez Evandera.

28 czerwca 1997 roku, Holyfield stracił kawałek ucha w walce z Tysonem

Ojciec dał mu zielone światło, by rozpoczął nowy rozdział. - Jestem mu za to wdzięczny, jego opinia bardzo dużo dla mnie znaczy - zapewnia.



Mocne strony juniora? Piorunująca szybkość i powalający cios. Cel stawia sobie zatem ambitny do szaleństwa. - Tata powtarza, że następna generacja zawsze jest lepsza od poprzedniej. A ja w to wierzę. Chcę być jednym z największych, gonić swoje marzenia, zarabiać na boksie, który traktuję nie jako pracę, a hobby.



W sprawach finansowych Holyfield senior przykładem być nie może. Zarobił w ringu mniej więcej 500 mln dol. Stracił wszystko, by wyjść na prostą sprzedawał nawet pamiątki związane ze swoją karierą.

Z życiem rodzinnym też sobie nie radził - dzieci ma 11, z sześcioma kobietami.