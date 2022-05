Niespodzianka w Las Vegas. Rosjanin znalazł sposób na faworyta

6.03 | Dwa miesiące przed najbardziej oczekiwaną walką roku dopingowa wpadka u pretendenta do czterech mistrzowskich pasów. Meksykański pięściarz Saul Alvarez wpadł na środku dobrze znanym w świecie sportu. Co najmniej dziwnie brzmią tłumaczenia jego obozu.

Rosjanin odniósł 20. zwycięstwo w 20. zawodowej walce, ale to nie on był faworytem tego pojedynku. W sobotniej walce spisywał się jednak świetnie w obronie i co jakiś czas zasypywał rywala serią ciosów.

Walka była wyrównana i po 12 rundach wszyscy trzej sędziowie punktowali tak samo - 115:113 na korzyść Biwoła.

Źródło: Getty Images Walka Alvareza z Biwołem była wyrównana

Pierwsza porażka Canelo od dziewięciu lat

Alverez poniósł drugą porażkę w karierze. Poprzednio został pokonany przez Floyda Mayweathera w listopadzie 2013 roku. Ma też 57 zwycięstw, a dwie jego walki kończyły się remisami.



The moment Dmitry Bivol won the biggest fight of his career



Watch #CaneloBivol Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/JPEsWdYbTI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022



- Cieszę się, że potwierdziłem, że jestem najlepszy i zachowałem pas. Wierzyłem w to i wierzył w to cały mój zespół. Bez tego nic się nie osiągnie - powiedział po walce Biwoł, który podkreślił, że bardzo szanuje Alvareza i uważa go za wielkiego mistrza.

Meksykanin docenił klasę rywala. - Musisz to zaakceptować, to boks, a on jest wspaniałym mistrzem. Czasami się też przegrywa - przyznał. Dodał, że oczekuje rewanżowej walki. - To się tak nie skończy - zapewnił.