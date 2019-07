Zdobył pas walcząc na dopingu, choć wszyscy wiedzieli. Szpilka rozgoryczony

Na sobotniej gali w londyńskiej O2 Arena Whyte odniósł 26 zwycięstwo na zawodowym ringu (25-1, 18 KO), pokonując na punkty Kolumbijczyka Oscara Rivasa (26-1, 18 KO). Choć Brytyjczyk miał problemy i był liczony w 9. rundzie, to dotrwał do końca i zdobył tymczasowy pas mistrza świata federacji WBC. Tym samym został głównym pretendentem do walki z prawowitym czempionem, Amerykaninem Deontay'em Wilderem. Jednak niewykluczone, że do tego starcia nie dojdzie.

Jak informują brytyjskie media, Whyte został złapany na stosowaniu niedozwolonych substancji. Nie wiadomo, co dokładnie wykryto w organizmie 31-letniego pięściarza, natomiast wiadomo, że został o tym poinformowany trzy dni przed konfrontacją z Rivasem. O sprawie wiedziała również federacja WBC i co oczywiste, promotor zawodnika Eddie Hearn z grupy Matchroom Boxing.

Według dziennika "Independent" Whyte zażądał ponownych testów i pobrania próbki B. Działająca na polecenie agencji VADA Brytyjska Agencja Antydopingowa (UKAD) zgodziła się, ale ponieważ wyniki byłyby znane minimum kilka dni później, nie miała wyboru - dopuściła zawodnika do walki. W przeciwnym wypadku, gdyby próbka B nie potwierdziła obecności niedozwolonych środków, agencja musiałaby zapłacić wielomilionowe odszkodowanie.

Promujący Whyte'a Hearn skomentował całą sprawę jednym wpisem na Twitterze. "Odnosząc się do doniesień, mogę potwierdzić, że Dillian Whyte i Oscar Rivas zostali poddani wielokrotnym testom przez VADA i UKAD przed ich walką. Obaj zostali dopuszczeni do walki przez wspomniane organy i komisję BBBofC" - napisał. Słowem - nic się nie stało, biznes się kręci, a karawana jedzie dalej. Na szczęście dla pokonanego, nie doznał on żadnego poważnego urazu.

Szpilka nie był testowany

Na tej samej gali Artur Szpilka zmierzył się z Dereckiem Chisorą. Polak został znokautowany już w 2. rundzie. Jak się okazało pięściarz z Wieliczki nie przeszedł żadnych testów przed walką, co sugeruje, że identycznie było w przypadku jego rywala. Sprawę poruszył komentator sportowy, dziennikarz i promotor bokserski Mateusz Borek. Odpowiedź "Szpili" nie pozostawia złudzeń.

"Nie byłem ani razu badany, a to był podpunkt, który ja chciałem, testy VADA" - odpowiedział zawodnik, który zwraca uwagę, że wcześniej na dopingu wpadł inny pięściarz ze stajni Hearn'a, niedoszły rywal Anthony'ego Joshuy, Amerykanin Jarrell Miller.



"Mam nadzieję, że po tych wpadkach Millera i Whyte'a i niedawnej śmierci 28-latka zrobią w końcu z tym porządek!!! Wszystko idzie do przodu, przede wszystkim nauka, a co za tym idzie? Jeszcze raz powtarzam, że boks to nie sport" - dodał Polak pod innym wpisem.



Whyte już raz wpadł na dopingu - w 2012 roku został złapany na stosowaniu metyloheksanaminy po walce z Węgrem Sandorem Baloghiem. Wówczas twierdził, że wpadł przez głupotę, zażywając nieodpowiedni suplement. Pięściarz z Brixton został zawieszony na dwa lata, a na ring powrócił w listopadzie 2014 r. Od tamtej pory stoczył osiemnaście walk, z czego siedemnaście wygrał, a jego jedynym pogromcą był były mistrz świata Joshua.

Na ten moment nie wiadomo, jaki los czeka Whyte'a, ale wątpliwe, by próbka B okazała się czysta. "Ponieważ to jego drugie wykroczenie, teraz Whyte może zostać dożywotnio zdyskwalifikowany" - twierdzi "Independent".

Pokonany przez Brytyjczyka Rivas rozważa złożenie wniosku o zmianę werdyktu pojedynku na "no contest" (walka uznana za nieodbytą), jeśli druga próbka potwierdzi doping u rywala. - Teraz musimy tylko czekać na decyzję Międzynarodowej Komisji ds. Boksu, bo są to kwestie bardzo anty-sportowe - skwitował Kolumbijczyk.