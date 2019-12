Ostatni pogromca Wacha oczyszczony z zarzutów. Dostanie walkę o pas mistrza świata

Wiadomość o dopingowej wpadce Whyte'a obiegła środowisko sportowe po lipcowej walce Brytyjczyka z Kolumbijczykiem Oscarem Rivasem, której stawką był tytuł tymczasowego mistrza świata wagi ciężkiej WBC. Po tym pojedynku w organizmie zwycięzcy wykryto niedozwolone środki, za co został zawieszony w prawach przez organizację WBC.

Po dochodzeniu Brytyjska Agencja Antydopingowa (UKAD) uznała jego odwołanie, orzekając, że poziom niedozwolonych substancji w organizmie był bardzo niski i nie ma dowodów, że zażywał je świadomie.

"WBC uchyla tymczasowe zawieszenie i potwierdza uznanie pana Whyte'a tymczasowym mistrzem świata wagi ciężkiej WBC" - napisano w środę w oficjalnym komunikacie federacji, która również przeprowadziła własne śledztwo w tej sprawie.

Decyzja ta oznacza, że Whyte zostanie obowiązkowym pretendentem do walki o pas mistrzowski, który znajduje się w posiadaniu Deontay'a Wildera. Wcześniej jednak obecny mistrz zmierzy się z Tysonem Furym, który po karze nałożonej na Whyte'a, zastąpił go w roli obowiązkowego pretendenta w 2020 roku. Zwycięzca walki, którą zaplanowano na luty przyszłego roku, będzie jednak musiał bronić mistrzowskiego pasa w konfrontacji z niedawnym pogromcą Mariusza Wacha.