Brytyjczyk po pokonaniu Szpilki: to będzie jeden z moich ulubionych nokautów

07.01 | Znany polski bokser Artur Szpilka, pomimo obowiązujących ostrzeżeń i apeli ratowników o ostrożność, wybrał się w niedzielę w góry ze swoim psem Pumbą. Kiedy pogoda się pogorszyła trafili do schroniska pod Śnieżką. Szpilka wezwał na pomoc ratowników GOPR, który zwieźli go razem z psem na dół. - Pumbusiowi strasznie zimno było - mówi bokser na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dla pięściarza z Wieliczki sobotni pojedynek był o "być albo nie być" w wielkim zawodowym boksie. Niestety, "Szpila" w bardzo krótkim czasie przyjął na szczękę trzy silne ciosy i padł na deski w drugiej rundzie starcia. Chisora spełnił przepowiednie ekspertów i pokonał Polaka w spektakularny sposób.



Dude body turned into cooked spaghetti on his way to the mat RT @Daily_Bruise: My god, Chisora wipes Szpilka out in the 2nd!! #boxingpic.twitter.com/S0gaH8x50x — Culuh Munay (@2forme2foryou) July 20, 2019





- Pierwsze trzy tygodnie przygotowań były dla mnie trudne i wręcz chciałem z nich uciec. Czepiali się mojego wieku, ale to tylko liczby. Mam 35 lat, a wciąż czuje się jak szesnastolatek. Chcę walczyć, chcę, aby to były wielkie wojny - stwierdził Chisora po walce w rozmowie z telewizją Sky Sports.

Dodał też: - To będzie jeden z moich ulubionych nokautów. Lubię Artura, zagraliśmy nawet razem w filmie - stwierdził. Po zakończeniu walki udał się do szatni Szpilki, gdzie wymienił kilka uprzejmości i zrobił sobie zdjęciem z Polakiem.

- Mieliśmy spore obawy przed tym pojedynkiem. Od niemal każdej osoby słyszałem, że ten pojedynek to dla nas kiepskie zestawienie. Wiedziałem jednak, że jeśli Dereck zawalczy na swoim poziomie, to wygra. Był jeszcze lepszy niż w walce z Gashim i jestem pewny, że w następnej walce będzie jeszcze lepszy. Artur sprawił kiedyś Deontayowi Wilderowi dużo problemów, ale Dereck ani przez moment nie miał kłopotów - ocenił David Haye, były mistrz świata wagi ciężkiej, a obecnie menadżer Chisory.



Thank you London . @joeboxerparker you’re next pic.twitter.com/Wc0N5T8Zp8 — Derek Chisora (@DerekWarChisora) July 20, 2019

Teraz Parker

- Teraz chcemy walki z Josephem Parkerem, on też chce tej walki. Wszyscy robimy interesy z Eddie Hearnem, więc to prosty pojedynek do zorganizowania. To będzie dobre zestawienie - dodał.

Zielone światło na starcie "Chisora vs. Parker" dał promotor m.in. Anthony'ego Joshuy, Eddie Hearn. - Walka ze Szpilką to był jego kolejny wielki moment, a on nie zamierza kończyć. Zróbmy tę walkę - powiedział.