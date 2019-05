Wilder zniszczył rywala potężnym ciosem w pierwszej rundzie. "Kandydatura do nokautu roku"

Podczas konferencji prasowej przed walką Tyson Fury - Deontay Wilder doszło do ogromnych przepychanek. Bokserzy rzucili się sobie do gardeł, do akcji musieli wkroczyć organizatorzy oraz członkowie zespołów obu zawodników. Stawką sobotniej walki będzie pas WBC w wadze ciężkiej.

Eksperci nie mają wątpliwości, że był to jeden z najefektowniejszych nokautów Wildera w karierze. Dan Rafael, zajmujący się boksem znany amerykański dziennikarz, napisał w serwisie ESPN, że akcja mistrza świata będzie kandydować do miana "nokautu roku". To dla 33-letniego pięściarza dziewiąta z rzędu udana obrona pasa.

Mowa ciała

Wilder przed zadaniem finałowego ciosu trafił innym potężnym uderzeniem, który ewidentnie wpłynął na stan Breazeale’a, choć ten uśmiechnął się i potrząsnął głową, dając do zrozumienia, że nic nie zrobiło to na nim wrażenia.

- Zauważyłem, że było po tym wolniejszy - obrońca tytułu opowiadał po starciu. - Kiedy trafiłem go prawą ręką za pierwszym razem, jego mowa ciała się zmieniła. Jeśli walczyłeś już z tyloma facetami, to potrafisz rozpoznać mowę ciała - tłumaczył.



Wilder KO’s Breazeale in the first round’ #WilderBreazealepic.twitter.com/xfGXCgS41L — BOXING CORNER(@boxingcorner247) May 19, 2019





Breazeale też zdążył wyprowadzić kilka ciosów prawą ręką, a jeden nawet sprawił, że Wilder stracił równowagę. Koniec końców nie miało to znaczenia. Pretendent był natomiast nieco rozczarowany decyzją o zakończeniu walki.

- Myślę, że arbiter przerwał trochę za wcześnie, bo słyszałem jak liczy "siedem, osiem", ale taki jest boks. Sędzia zrobił swoje isprawił, że możemy stoczyć kolejny pojedynek. Wstałem na nogi i się nie chwiałem. Taka jest waga ciężka, zdarzają się potężne ciosy - skomentował Breazeale.

Od nienawiści do miłości

Szok i konsternację wywołały słowa Wildera sprzed walki, gdy mówił, że boks "to sport, w którym możesz zabić człowieka i ci za to jeszcze zapłacą. To jest legalne. Więc dlaczego nie skorzystać z mojego prawa do tego".

Ale po zwycięstwie nie było już na szczęście mowy o żadnym okrucieństwie.

Źródło: Getty Images Wilder wszedł do ringu w typowym dla siebie srtoju

- Powiedziałem Breazeale’owi, że go kocham i że oczywiście chcę, żeby wrócił do swojej rodziny. Wiem, że mówimy pewne rzeczy, ale szkoda, że świat nie wygląda tak, że możesz z kimś walczyć, a później go uściskać i pocałować. Podaliśmy sobie ręce i żyjemy czekając na kolejny dzień i o to chodzi - tłumaczył filozoficznie Wilder.

Pięściarz zawieszony za pocałowanie dziennikarki Pięściarz Kubrat... czytaj dalej » Duża niechęć pomiędzy oboma zawodnikami narosła po wydarzeniach z lutego 2017 roku. Na jednej gali Breazeale wygrał przed walką Wildera, a obie ekipy pięściarzy nocowały w tym samym hotelu. Miało tam dojść do konfrontacji. Breazeale opowiadał, że młodszy brat Wildera Marsellos uderzył go wgłowę.

Co dalej? Kownacki kandydatem

Była to 42 zawodowa walka Wildera, który ma na koncie 41 zwycięstw, w tym 40 przed czasem. Jest też w dorobku jeden remis – z Tysonem Furym. W grę wchodzi więc rewanż z Brytyjczykiem, ale są też inne opcje. ESPN napisał, że jednym z kandydatów do walki może być Adam Kownacki. Możliwa jest też inna rewanżowa walka z Luisem "King Kongiem" Ortizem, którego Wilder znokautował w marcu 2018 roku.