Mistrz lądował na deskach, walkę przerwano. Tyson Fury nowym królem wagi ciężkiej

21.02 | "Skoro mamy takie walki, to znaczy, że boks żyje i ma się świetnie" - podkreślił promotor Bob Arum przed pojedynkiem o pas mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC między Amerykaninem Deontayem Wilderem i Brytyjczykiem Tysonem Furym, do którego dojdzie w sobotę w Las Vegas.

Zaplanowany na dwanaście rund pojedynek w Las Vegas był rewanżem za starcie obu pięściarzy z grudnia 2018 roku w Los Angeles. Wówczas sędziowie orzekli remis, co premiowało broniącego pasa Wildera.

Tym razem wątpliwości nie było. Od samego początku to Amerykanin miał kłopoty. Pierwszy raz upadł na deski już w trzeciej rundzie. Po mocnym ciosie Brytyjczyka długo nie mógł dojąć do siebie. Został zepchnięty do defensywy, z każdą kolejną minutą siły ulatywały z niego coraz bardziej.

Kilka minut później leżał ponownie. Wstał, ale niewiele się zmieniło. Wciąż przyjmował potężne ciosy. W pewnym momencie krwawił z ust, miał też rozcięte ucho. Gdy w siódmej rundzie został zepchnięty do narożnika, przerwano walkę. Amerykanin był niepocieszony, ale decyzja sędziego była słuszna.

Zastrzyk gotówki

Wilder schodził z ringu pokonany po raz pierwszy w karierze. Była to jego 42 walka, 41 wcześniejszych wygrał, z czego aż 40 przed czasem. Przed pojedynkiem z Brytyjczykiem aż dziesięciokrotnie skutecznie bronił tytułu mistrza świata.

Fury pozostaje niezwyciężony. Wrócił na tron po czterech latach. W listopadzie 2015 roku sensacyjnie rozprawił się z Władimirem Kliczką. Potem zrezygnował z pasa mistrza świata IBF, gdyż odmówił walki z Rosjaninem Wiaczesławem Głazkowem, a pasy WBO i WBA stracił, ponieważ z powodu kłopotów z alkoholem, narkotykami i depresją zrezygnował z rewanżu z Ukraińcem.

Karierę wznowił w 2018 roku wrócił na ring po ponad dwóch latach przerwy. Dzięki wygranej z Wilderem przejął pas WBC w kategorii ciężkiej.

Według nieoficjalnych informacji obydwaj pięściarze zainkasowali za walkę około 40 milionów dolarów.