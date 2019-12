Wilder kontra Fury. Oficjalny termin walki rewanżowej

Fury bez trenera. A w lutym hitowa walka o mistrzowski pas Ben Davison nie... czytaj dalej » W grudniu 2018 roku sędziowie punktowali 115:111 dla Wildera, 114:110 dla Fury'ego i 113:113. W większości rund przeważał Fury, ale to Wilder, który ostatecznie obronił tytuł, posłał rywala dwukrotnie na deski, w tym w ostatniej, dwunastej rundzie.

Brakowało oficjalnego potwierdzenia

Szczegóły lutowej walki dopięte były od dawna. Oficjalne ogłoszenie jej terminu odwlekano najpewniej z powodu przedłużających się negocjacji pomiędzy stacjami FOX i ESPN, które pokażą rewanżową walkę w systemie PPV.

Federacja WBC zaliczy lutowy pojedynek jako obowiązkową obronę tytułu. Obie strony nie wykluczają trzeciej walki, do której mogłoby dojść również w 2020 roku.

Pojedynkiem z Wilderem zainteresowany jest również Anthony Joshua, posiadacz mistrzowskich pasów wagi ciężkiej federacji IBF, WBA oraz WBO.