Szokujące zachowanie Fury'ego. "Wojownik zawsze czuje krew"

21.02 | "Skoro mamy takie walki, to znaczy, że boks żyje i ma się świetnie" - podkreślił promotor Bob Arum przed pojedynkiem o pas mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC między Amerykaninem Deontayem Wilderem i Brytyjczykiem Tysonem Furym, do którego dojdzie w sobotę w Las Vegas.

Fury jest niszczycielem. "Król wrócił na swoje miejsce" To był teatr... czytaj dalej » Walka w Las Vegas została przerwana w siódmej rundzie. Prosili o to ludzie z narożnika Amerykanina, nie mogąc patrzeć na to, jak boleśnie obijany jest ich podopieczny. Do Fury'ego powędrował mistrzowski pas kategorii WBC. Wilder oddał go, przegrywając walkę po raz pierwszy w karierze.

Jatka w ringu

Wcześniej bronił tytułu dziesięć razy. To starcie było dla niego piekłem. Od początku. Zanim sędzia skończył pojedynek, pięściarz z Alabamy trzykrotnie leżał na deskach, liczony był dwukrotnie. Od pewnego momentu słaniał się na nogach i nie był w stanie poważnie zagrozić przeciwnikowi.

Walczył z obrażeniami. Fury ciosami zranił go nie tylko w twarz, ale też w ucho. Brytyjczyk wiedział, że wygraną ma w garści. Czuł się pewnie. W szóstej rudzie, obejmując Wildera w klinczu, wykonał ruch językiem w okolicy jego szyi, tak jakby chciał zasmakować krwi rozbryzganej na ciele Amerykanina.



Watch this; Fury literally licking off Wider’s blood #GypsyKingpic.twitter.com/aD7ReBJuGh — Kumasi Sarkodie@eugenesarkcess) February 23, 2020





Czy to zrobił? Na ten temat trwa i zapewne długo będzie jeszcze trwać zagorzała dyskusja w sieci.

Ostrzegał kilka dni temu

Nie ma jednak wątpliwości, że gest Fury'ego został wykonany pod publiczkę. Komentując kontrowersyjne zdarzenie, media przypominają jedną z jego ostatnich wypowiedzi. - Wojownik zawsze czuje krew. Ja też chcę jej próbować, rozetrzeć, zmieszać - mówił kilka dni temu Brytyjczyk.

Po tym jak sędzia zakończył walkę Wilder protestował, twierdząc, że może dalej boksować, ale później mówił: "Fury był lepszy, ale wrócę silniejszy". Po walce trafił do szpitala na badania. Nowy mistrz świętować zaczął już na ringu, odśpiewując przed amerykańską widownią słynny utwór Dona McLeana - "American Pie". Show trwał w najlepsze.