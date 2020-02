Fury i Wilder ratują wagę ciężką. Największe zainteresowanie od walki Tysona

Według nieoficjalnych informacji w systemie pay per view sprzedano pomiędzy 800-850 tysięcy dostępów do przekazu telewizyjnego. To najlepszy wynik w wadze ciężkiej od pamiętnej walki Lennox Lewis - Mike Tyson w 2002 roku.

Dostęp do pierwszego pojedynku Wildera z Furym w 2018 roku na terenie Stanów Zjednoczonych wykupiło zaledwie 325 tysięcy osób. Wówczas ich konfrontacja zakończyła się remisem, dzięki czemu Amerykanin zachował tytuł mistrza świata federacji WBC w królewskiej kategorii wagowej.

Wilder przystąpił do rewanżu w roli faworyta bukmacherów, lecz to Brytyjczyk dyktował warunki na ringu w Las Vegas. Kilkukrotnie posłał swojego rywala na deski, zanim przerwano pojedynek w siódmej rundzie i okrzyknięto Fury'ego nowym królem wagi ciężkiej.

Walka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, mimo iż dostęp do transmisji w Stanach Zjednoczonych kosztował aż 79,99 dolarów. Sprzedaż prowadziły stacje ESPN i Fox Sports, które z okazji tego wydarzenia połączyły siły. Przewidywania promotora Fury'ego Boba Aruma zakładały jednak znacznie lepszy rezultat. Spodziewał się on ponad dwóch milionów sprzedanych dostępów PPV.

Po raz ostatni taki rezultat w wadze ciężkiej odnotowano w 2002 roku, gdy stacje HBO i Showtime sprzedały 1.970.000 subskrypcji przy okazji wspomnianego starcia Tysona z Lewisem.



Rekord sprzedaży transmisji do walk bokserskich w PPV należy do konfrontacji Floyda Mayweathera jr z Mannym Pacquiao. W 2015 roku dostęp do ich walki wykupiło aż 4,6 miliona osóg. Zaledwie 300 tysięcy widzów mniej przyciągnęło starcie Mayweathera z Conorem McGregorem w 2017 roku.