Ortiz znów powalczy z Wilderem. Ostatnio dotrwał do dziesiątej rundy

"Chcę ogłosić, że Luis Ortiz i ja podpisaliśmy kontrakt na drugi pojedynek. Data i miasto zostaną ogłoszone wkrótce" - przekazał Amerykanin Wilder.



Wilder v Ortiz II



To all my fans,

I want to announce that Luis Ortiz and I have signed for a rematch, with the date and site to be announced shortly.

All my controversial fights

Must get dealt with ASAP#BombZquadpic.twitter.com/RZs7vLEhaj — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 28 maja 2019





Wilder zniszczył rywala potężnym ciosem w pierwszej rundzie. "Kandydatura do nokautu roku" Wystarczyła tylko... czytaj dalej » Według miejscowych mediów, do rewanżu może dojść 28 września w Las Vegas.

40 wygranych przed czasem

Pierwsza ich walka odbyła się w marcu 2018 r. - Wilder pokonał Ortiza w 10. rundzie.



Niedawno pięściarz ze Stanów Zjednoczonych znokautował w pierwszej rundzie rodaka Dominika Breazeale'a. To było jego 41. zwycięstwo w karierze i 40. przed czasem. Znakomity rekord uzupełnia remis z Brytyjczykiem Tysonem Furym.



Z kolei Ortiz ma na koncie 31 wygranych i jedną porażkę.