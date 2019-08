Dawid Kostecki nie żyje. Pięściarz miał 38 lat

Zmarł rosyjski bokser Dadaszew. Trener prosił go, by poddał walkę Rosyjski bokser... czytaj dalej » Urodzony w Rzeszowie Kostecki był wielką nadzieją polskiego boksu. W 2004 roku sięgnął po młodzieżowe mistrzostwo świata federacji WBC. Siedem lat później zapisał na swoim koncie jeszcze interkontynentalny tytuł WBA, ale jego kariera nie rozwinęła się tak, jakby sobie tego życzył przez liczne problemy - dopingowe, a głównie z prawem.

25 nokautów

W 2015 roku wyszło na jaw, że rok wcześniej walczył, kiedy w jego organizmie obecne były niedozwolone środki - stanozolol i metyloheksanamina. Został za to zawieszony na dwa lata. Nigdy nie przyznał się do winy i zapowiedział walki w formule MMA, ale do tych nigdy nie doszło.

Po raz pierwszy za kratki, na 2,5 roku za kierowanie grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z nierządu, trafił w 2011 roku. Wyszedł latem 2013 roku, ale długo wolnością się nie cieszył. Do więzienia wrócił w 2016 roku, a tym razem powodem było m.in. kierowaniem grupą przestępczą, która sprzedawała samochody kradzione w krajach Unii Europejskiej oraz pranie brudnych pieniędzy i wyłudzanie podatku VAT.

Na zawodowym ringu stoczył 41 walk, z których 39 wygrał. Aż 25 razy kończył pojedynki przed czasem.