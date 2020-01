Kolejka chętnych do walki z McGregorem, wśród nich Mayweather. "Może na Wembley?"

To było jedno z najbardziej dochodowych 40 sekund w karierze "Notoriousa". Tyle bowiem czasu potrzebował na to, aby wygrać z "Kowbojem" poprzez techniczny nokaut i zainkasować za wieczór z galą UFC 246 aż 80 milionów dolarów. Teraz nadszedł więc czas na kolejne, zapewne równie sowite wypłaty.

Jednym z prawdopodobnych scenariuszy, jakie życie może napisać McGregorowi, jest rewanż z Chabibem Nurmagomiedowem. 7 października 2018 roku obaj panowie starli się w Las Vegas i wówczas górą był Rosjanin. Dlatego też przegrany z tamtego wieczoru domagał się później, aby do kolejnego starcia doszło w Moskwie. Tę możliwość wykluczył jednak Dana White, szef organizacji UFC. Przy okazji zastanawiał się nad potencjalną areną zmagań obu zawodników.

- Rewanż nie odbędzie się w Moskwie, i to z wielu, wielu powodów. Wybierzemy Wielką Brytanię, Nowy Jork, Dallas albo Las Vegas, choć Chabib nie jest wielkim fanem tego miejsca – zapewnił White, cytowany przez "The Independent". – Może to będzie Wembley, gdzie udawało się ściągnąć 90 tysięcy ludzi na walkach Anthony’ego Joshuy. Może Cardiff, gdzie mają zadaszenie. Kto wie – rzucał pomysłami.

Nokaut w pięć sekund

Publiczność oczekuje od gwiazdora UFC jednak czego innego niż organizatorzy. Chamatkar Sandhu, znany brytyjski dziennikarz zajmujący się sztukami walki, utworzył na Twitterze ankietę z pytaniem o to, czego fani oczekiwaliby po Conorze.

W ankiecie wzięło udział niemal 160 tysięcy internautów, z których najwięcej, bo aż 41,4 procent, chciałoby, aby "Notorious" zawalczył z Jorge Masvidalem, jedną z najjaśniejszych obecnie gwiazd UFC, posiadaczem rekordu najszybszego nokautu w dziejach federacji. Masvidal w poprzednim roku do rozprawienia się z Benem Askrenem potrzebował zaledwie pięciu sekund.

Fani na Twitterze Sandhu odpowiadali jeszcze w następujący sposób: 36 procent ankietowanych domagało się walki McGregora ze zwycięzcą z pary Nurmagomiedow – Tony Ferguson, 18 procent rewanżu z Nate’em Diazem, zaś tylko pięć procent pojedynku z Kamaru Usmanem.





Floyd zapowiada plakatem

Losy kontrowersyjnego 31-latka wcale nie muszą być mimo to związane z UFC. Może on powrócić do boksu, w którym jedną walkę już stoczył. W sierpniu 2017 roku przegrał poprzez techniczny nokaut z niepokonanym na zawodowych ringach Floydem Mayweatherem.

I właśnie ten sam "Money", w profesjonalnym sporcie nieaktywny od tamtego starcia, namawia rywala sprzed trzech lat na kolejne podejście. Robiąc to w typowy dla siebie, mało dyskretny sposób. Tuż po walce McGregora z Cerrone Floyd opublikował na swoim koncie na Instagramie dwie grafiki. Jedną będącą plakatem potencjalnej walki z Irlandczykiem, drugą pojedynku z Chabibem.



Otwarte ramiona Fury'ego

Fanem powrotu McGregora do świata boksu jest inny pięściarz, również znany z mocnego uderzenia i ciętego języka. Tyson Fury w rozmowie z ESPN.com z otwartymi ramionami witał Conora między linami.

– Jeśli chce boksować, to niech to robi. Uważam, że wykonał dobrą robotę przeciwko Floydowi. Poradził sobie tak dobrze, jak inni rywale. Trafił Floyda kilkoma dobrymi uderzeniami. Wydaje mi się, że byłaby to świetna sprawa dla boksu i sportów walki ogólnie – "Gypsy King", który w lutym po raz drugi zmierzy się z Deontayem Wilderem, dzielił się swoimi spostrzeżeniami.