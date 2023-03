Ukrainiec przyjął zaskakującą ofertę. Walka o tytuł absolutnego mistrza blisko

Usyk i Fury w zawodowych ringach nie przegrali jeszcze żadnej walki. Do Brytyjczyka należy pas WBC, Ukrainiec to mistrz organizacji WBO, WBA i IBF.

Datę ich potencjalnego pojedynku już zarezerwowano. Miałby się on odbyć 29 kwietnia, najprawdopodobniej w Londynie, na Wembley. Oficjalne potwierdzenie wydaje się być kwestią czasu.

Spełnione ultimatum, walka coraz bliżej

W nocy z piątku na sobotę WBA poinformowało, że przedstawiciele obu zawodników zapewnili, że doszli do porozumienia w sprawie organizacji starcia. Tym samym spełnili ultimatum organizacji. Ta groziła, że w innym przypadku nakaże Usykowi stanąć do ringu z Danielem Dubois Duboisem, obowiązkowym pretendentem do walki o pas WBA.



WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFurypic.twitter.com/YhWKZMWXMG — WBA Boxing (@WBABoxing) March 10, 2023





Wiele emocji wzbudza sama kwestia podziału zarobków za hitową walkę. Ofertą 60:40 na korzyść zwycięzcy, jaką zaproponował obóz Usyka, według jego menedżera została przez Brytyjczyków odrzucona.

70-30 i błyskawiczna odpowiedź Usyka

Fury, o którym pisało się, że liczy na zainkasowanie nawet ponad stu milionów funtów, swoje żądania przedstawił w piątek.

- Słyszę te wszystkie opowieści o podziale pół na pół, o tym, jak Tyson jest chciwy, itd. Ale z mojego punktu widzenia, Usyk i jego team są warci 30 procent. Dlatego albo przyjmujesz ofertę, albo będziesz walczył z Danielem Dubois za "marne" kilka milionów dolarów - zaproponował Fury.

- Jeśli chcesz zarobić naprawdę duże pieniądze, to przyjdź i stań do walki z "Królem Cyganów" - przekazał Brytyjczyk i zaznaczył, że za każdy kolejny dzień zwłoki w podjęciu decyzji będzie odliczał jeden procent od proponowanych 30.

Jak się okazało, nie było to potrzebne. Usyk odpowiedział od razu. Zgodził się na propozycję, postawił jednak swój warunek.

- Hej, chciwy grubasie. Akceptuję twoją ofertę podziału 70-30. Ale obiecaj, że przekażesz ukraińskiemu narodowi milion funtów, zaraz po walce - zaapelował. Na tym nie skończył. - Za każdy dzień zwłoki przekażesz im dodatkowo jeden procent swojego zarobku - dodał.



Oleksandr Usyk ACCEPTS Tyson Fury's 70/30 offer for an undisputed fight on April 29th at Wembley Stadium, so long as ”greedy belly” donates £1million to Ukraine…



@Usykaa] pic.twitter.com/xdjtcIamFY — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 10, 2023





Ostatnim bokserem, który posiadał jednocześnie wszystkie tytuły mistrza świata w wadze ciężkiej był Lennox Lewis w latach 1999-2000.