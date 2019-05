Podpatrywanie Ronaldo, technologia NASA, wskazówki od Navy Seals. Joshua wszedł na inny poziom

Joshua odebrał Ukraińcowi trzy pasy mistrzowskie pod koniec kwietnia 2017 roku. Była to doskonała emocjonująca 11-rundowa walka, w której obaj zawodnicy zaprezentowali się niebywale. Wiele słów uznania spłynęło na znacznie starszego Kliczkę, który młodszemu rywalowi sprawił ogromne problemy.

Walka otworzyła oczy

- Przez ostatnie dwa lata ciężko pracowaliśmy nad dopięciem szczegółów. Walka z Kliczką była naprawdę ciężka i mogła się skończyć różnie. Zrozumiałem po niej, że nie mogę kontynuować tej podróży w ten sposób - przyznał Joshua w rozmowie z BBC Radio 5 Live Boxing.



Wielu na miejscu Joshuy nie zmieniłoby nic w przygotowaniach, które pozwoliły odebrać mistrzowskie pasy pięściarzowi, który przez długie lata dominował w wadze ciężkiej. Złoty medalista igrzysk w Londynie, pomimo ogromnego sukcesu, widział mankamenty w swoim podejściu do treningu.

- Zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić, żeby być sprytniejszymi w ringu? Mniej ilości, więcej jakości. Teraz chodzi o jakość. Ale nie doprowadziliśmy do tego w dwa tygodnie i cały czas program treningowy rozwijamy. Jestem końcowym produktem tego, czego się nauczyłem. Chodziło o wyeliminowanie błędów z poprzednich obozów przygotowawczych. To był pierwszy raz, kiedy mogliśmy wdrożyć nowe rozwiązania. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że dopiero teraz realizujemy dokładnie zaplanowany program – zdradził Joshua.

Obserwuje i uczy się

Dziennik "Daily Mail" przedstawił wiele dokładnych informacji na temat tego, jak pracuje mistrz świata, na jakie segmenty dzieli swoje treningi, jak się odżywia w ciągu dnia i ile dokładnie potrzebuje snu (10 godzin). Wyjątkową ciekawostką był fakt, że rok temu Joshua w centrum badawczym jego dostawcy sprzętu sportowego sprawdzał, jak pracuje Cristiano Ronaldo, który pomimo 33 lat dalej prezentuje znakomite przygotowanie fizyczne. Nowe pomysły najpierw zostały sprawdzone, a później wdrożone do programu treningowego.



Ale to i tak nie wszystko. Jak przekonuje angielska gazeta Joshua wybrał się do Stanów Zjednoczonych, by poznać rozwiązania sił specjalnych amerykańskiej marynarki Navy Seals w ciężkich przygotowaniach żołnierzy do służby. Co więcej, używa także specjalnego urządzenia do monitorowania jakości snu. Z tej samej technologii korzysta słynna amerykańska agencja kosmiczna NASA, która bada sen kosmonautów na orbicie.

Regeneracja kluczowa

"Kluczem dla Joshuy jest teraz regeneracja. To tutaj nastąpiły największe zmiany" - zaznacza "Daily Mail". Trener mistrza świata Rob McCracken zdradził niedawno, że jego podopieczny mijał się w przeszłości z prawdą, kiedy planowane były sparingi. Joshua potrafił brać w nich udział, choć w nocy spał trzy godziny. Dziś nie ma o tym mowy. Na sparing pięściarz otrzymuje zielone światło, jeśli jego wskaźniki energii są na odpowiednim poziomie.

- Jestem coraz starszy, więc chodzi o jakość treningu. Trenuję dziesięć razy w tygodniu z dwiema sesjami na dzień i tak przez pięć dni. W weekendy skupiam się na ćwiczeniach rozciągających i regeneracji. Trzeba też trenować umysł tak samo jak ciało. Gry na ćwiczenie umysłu, łamigłówki bardzo pomagają. Chodzi o to, że jeśli masz bystrą głowę, to bystrzejsze jest twoje ciało - stwierdził mistrz, który ogląda i analizuje walki wielkich zawodników z innych kategorii wagowych jak Floyd Mayweather, Manny Pacquiao czy Wasyl Łomaczenko.

Biega jak mało kto

Jest jeszcze jedna rzecz różniąca trening Joshuy od typowych zajęć zawodników wagi ciężkiej. Chodzi o bieganie. - Joshua to wielki facet, który w trakcie walk musi bardzo często poruszać nogami, więc konieczne jest wprowadzenie biegania do planu treningowego. Wielu pięściarzy wagi ciężkiej w ogóle nie biega i wydaje mi się, że to sprawia, że Joshua mocno różni się od innych - mówił trener McCraken na antenie tego samego radia.



Mierzący 198 cm Joshua jest niepokonany w zawodowym ringu. Stoczył 22 walki, wszystkie wygrał i tylko jednej nie skończył przed czasem. W nocy z soboty na niedzielę Joshua zmierzy się Ruizem w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Będzie to debiut brytyjskiego mistrza świata na amerykańskiej ziemi.