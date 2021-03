Pięściarz zamroczony i odwrócony. Sędzia pozwala rywalowi go znokautować

"Nie jem, kalorie dostarczam przez alkohol. Wypijam nawet kilkanaście piw dziennie" Mistrz federacji... czytaj dalej » Maxi Hughes i Paul Hyland Jr w piątkowy wieczór mierzyli się w Bolton o wakujący tytuł mistrza Wielkiej Brytanii w kategorii lekkiej.

W ringu sędziował ten pojedynek Mark Lyson. Niestety, finał wydarzenia był fatalny.

"Padła komenda, że boksujemy dalej"

Hughes na imię ma Daniel, jego pseudonim "Maximus" stał się jednak na tyle popularny, że skrótu Maxi używa oficjalnie. W ósmej rundzie zaatakował - po kombinacji ciosów na tułów Hyland zgiął się z bólu, odwrócił i szedł do własnego narożnika.

Lyson pokazał, że rywalizację można kontynuować, Hughes dobiegł zatem do odwróconego plecami rywala i znowu go uderzył, choć ten zagrożenia nie mógł dostrzec.

Hyland padł na deski. W czasie liczenia wstać radę dał, do walki nie był jednak już zdolny.

- W tej ostatniej akcji spojrzałem na sędziego, chciałem się dowiedzieć, jaka jest jego decyzja. Padła komenda, że boksujemy dalej. Plan od początku był taki, aby bić na korpus, nie w głowę, co działało znakomicie - tłumaczył potem zwycięzca.

O proteście w sprawie decyzji podjętej przez Lysona na razie nic nie wiadomo.