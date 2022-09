Alvarez nadal mistrzem. Gołowkin tylko tłem

6.03 | Dwa miesiące przed najbardziej oczekiwaną walką roku dopingowa wpadka u pretendenta do czterech mistrzowskich pasów. Meksykański pięściarz Saul Alvarez wpadł na środku dobrze znanym w świecie sportu. Co najmniej dziwnie brzmią tłumaczenia jego obozu.

Wielka walka o krok. Joshua zaakceptował warunki Anthony Joshua... czytaj dalej » Pierwszy pojedynek stoczyli w 2017 roku i chociaż zdaniem obserwatorów lepszy był Gołowkin, to walka zakończyła się kontrowersyjnym remisem. Rok później rewanż wygrał Meksykanin, który przystąpił do walki po półrocznym zawieszeniu za doping.

W sobotę Alvarez zwyciężył po raz drugi.

Dominacja "Canelo"

Pojedynek miał dość jednostronny przebieg. "Canelo" od początku dyktował warunki, trafiał częściej i przede wszystkim mocniej. Gołowkin nie zdecydował się podjąć ryzyka, przez co walka była zdecydowanie mniej efektowna od ich poprzednich strać.

Alvarez wygrał 116:112, 115:113 i 115:113. Punktacja spokojnie mogła być wyższa na korzyść Meksykanina, który odniósł 58. zwycięstwo na zawodowych ringach. Na koncie ma także dwa remisy i dwie porażki.



Gołowkin przegrał po raz drugi w karierze i po raz drugi z Alvarezem. Na "pocieszenie" otrzymał gażę w wysokości 20 milionów dolarów. Obrońca tytułów zarobił 45 mln.