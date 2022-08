Niepokonani mistrzowie skrzyżują rękawice? "Myślę, że dojdzie do tej walki"

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Usyk w sobotę po raz drugi w karierze pokonał Anthony'ego Joshuę na punkty i tym samy obronił pasy mistrzowskie wagi ciężkiej federacji WBA, WBO, IBF oraz IBO. Już w wywiadzie po starciu zapowiedział, że w następnym pojedynku chciałby zmierzyć się z posiadaczem pasa WBC, czyli z Tysonem Furym.

Źródło: Getty Images Ołeksandr Usyk (z lewej) i Tyson Fury w towarzystwie promotora Boba Aruma

Usyk i Fury są chętni

Usyk znów lepszy od Joshuy. Sędziowie nie byli zgodni Ołeksandr Usyk... czytaj dalej » "Król Cyganów" znacznie wcześniej ogłosił, że jest na emeryturze, ale tym razem poczuł się wywołany do tablicy. W mediach społecznościowych brytyjski mistrz nie wykluczył walki z Usykiem, ale oznajmił, że mógłby wyjść do ringu tylko za wielkie pieniądze.

- On i Usyk to byłaby naprawdę dobra walka - ocenił menadżer Fury'ego w poniedziałkowym wywiadzie dla BBC. - Myślę, że dojdzie do tej walki, ponieważ oba teamy chciałyby, aby tak się stało. Usyk powiedział, że jest to jedyny pojedynek, który go interesuje i na pewno tak samo jest z Tysonem. To tylko kwestia, gdzie uda się wygenerować największy dochód, ponieważ jest to wyjątkowa, historyczna walka - analizował Warren.

- Bóg jeden wie, jak dawno wszystkie pasy nie były do wzięcia. Obaj zawodnicy są niepokonani. Cały świat boksu będzie zachwycony tą walką - kontynuował bokserski promotor.

Joshua musi się odbudować

Warren dodał, że w przyszłości może też dojść do starcia w Wielkiej Brytanii między Furym a Joshuą. Powiedział jednak, że ten drugi będzie wcześniej musiał wrócić do wygrywania.

- Jeżeli AJ zdoła zaliczyć kilka zwycięstw, a Tyson pokona Usyka, w co wierzę, to może dojść do starcia Brytyjczyków. Ale Joshua musi się odbudować, by myśleć o takim pojedynku - zakończył Warren.