"Diablo" Włodarczyk będzie walczył o pas WBC. Rywal lubi nokautować

W zawodowej karierze 38-letni Włodarczyk wygrał 57 pojedynków, cztery przegrał, a jeden zremisował. Sześć lat młodszy Makabu ma na koncie 26 zwycięstw i dwie porażki. Aż 24 walki wygrał przed czasem. W swoim ostatnim starciu pokonał przez większościową decyzję (dwa do remisu) Rosjanina Aleksieja Papina.

Niedawno poinformowano również, że inny polski pięściarz - Krzysztof "Główka" Głowacki znów powalczy o wakujący pas mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej. To efekt odebrania przez World Boxing Organization tytułu Łotyszowi Mairisowi Briedisowi. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto będzie rywalem Polaka, prawdopodobnie - Brytyjczyk Lawrence Okolie.

W sobotę Włodarczyk, który w przeszłości był już czempionem organizacji WBC i IBF, zmierzy się na gali "Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night 9" w Zakopanem z Gabończykiem Taylorem Mabiką (19-4-1, 10 KO).

Do tej pory Włodarczyk czterokrotnie walczył o mistrzostwo świata. W 2006 roku zwyciężył na warszawskim Torwarze w pojedynku z Amerykaninem Stevem Cunninghamem i wywalczył wakujący pas IBF. W 2009 roku zremisował we Włoszech w konfrontacji z czempionem WBC Giacobbe Fragomenim, ale kilka miesięcy później pokonał go w walce rewanżowej i wywalczył tytuł. Zdecydowanie najgorzej poszło "Diablo" w ostatniej próbie - w 2017 roku przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie w starciu z mistrzem IBF Muratem Gassijewem.