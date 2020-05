Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Walka, której nie było. "Gołota mógł Tysona znokautować" Na zmierzającego... czytaj dalej » Panowie lubią się bardzo. Spotykają, zapraszają, rozmawiają. White sadza Tysona w pierwszym rzędzie w czasie organizowanych przez siebie gal.

Teraz, po deklaracji byłego pięściarza o powrocie, prezydent UFC oświadczył, że boi się o jego zdrowie. - Kocham Mike'a Tysona i błagam go, żeby nie walczył. Powiedziałem mu: "wyglądasz znakomicie, wciąż kipisz energią i imponujesz siłą, ale Mike, masz 53 lata więc proszę, nie wracaj" - opowiadał White w podcaście Tim and Sid.

Holyfield: to mój pierwszy tydzień w gymie

Ostatnią walkę Tyson stoczył w połowie 2005 roku, przegrywając wtedy z Kevinem McBride'em. Z miejsca zapowiedział, że - ze względu na szacunek dla boksu - już nigdy nie wejdzie między liny ringu.

Zdanie zmienił w szczytnym celu. Chce stoczyć kilka charytatywnych pojedynków, co najwyżej czterorundowych, a zarobione pieniądze przekazać organizacjom wspierającym bezdomnych i uzależnionych od narkotyków.



I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar#willsmith#stillthebaddestmanontheplanetpic.twitter.com/R9Zmz19GFm — Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020





"Wróciłem" - ogłosił niedawno w mediach społecznościowych. Co jakiś czas zamieszcza tam imponujące filmiki z postępów, jakie robi w treningu.

Możliwe jest jego starcie z Evanderem Holyfieldem, lat 57, kiedyś zwanym "Wojownikiem". W ubiegłym wieku obaj byli mistrzami świata, obaj zachwycali. Mierzyli się dwukrotnie. Tyson przegrywał te bitwy - w drugiej, w napadzie szału, odgryzł rywalowi kawałek ucha.



My 1st week back in the gym and I feel great I'm looking forward to stepping up my training sessions and intensity as I prepare for my fight.



I told you I had something for you@ReneeYoungWWE@BookerT5x@TheMarkHenry@WWEonFOX@FOXSportspic.twitter.com/ncgeJMTkmE — Evander Holyfield (@holyfield) May 13, 2020





Holyfield na nagrania byłego rywala odpowiedział błyskawicznie, też filmem dokumentującym trening i identycznym komunikatem - "Wróciłem".

- To mój pierwszy tydzień na sali treningowej, czuję się znakomicie - zapewnił "Wojownik".