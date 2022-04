Sędzia otrzymał potężny cios i trafił na nosze

Tyson Fury zapowiedział zakończenie sportowej kariery Tyson Fury,... czytaj dalej » W Chihuahua, mieście w północnym Meksyku, naprzeciw siebie stanęli Irvin Turrubiartes i Gerardo Valenzuela, obaj w wadze piórkowej.

Trwały ostatnie sekundy trzeciej rundy, gdy ten pierwszy wyprowadził cios. Prawy sierpowy nie doszedł celu, Valenzuela go uniknął, ale ucierpiał stojący blisko sędzia Jesus Granados. To on został trafiony.

Opuścił halę o własnych siłach

Wszystko działo się błyskawicznie. Granados odszedł od pięściarzy, ale po gongu natychmiast zwrócił się do medyków. Jednoznacznie wskazał, że odczuwa ból w klatce piersiowej.

Kamery telewizyjne pokazały później, jak sędzia trafił na nosze i udzielano mu pomocy. Transmitująca galę stacja TV Azteca poinformowała, że Granados nie odniósł poważnych obrażeń. O własnych siłach opuścił halę.

Pojedynek dokończono, Granadosa zastąpił inny sędzia. Zwyciężył Turrubiartes, nokautując rywala.