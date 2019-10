Były trener Kliczki na stole operacyjnym. Zaatakowano go podczas ceremonii ważenia

Trener wiedział o wstrząśnieniu mózgu Joshuy. "To szokujące wyznanie" Rob McCracken to... czytaj dalej » Do długo zapowiadanej walki Shields z Habazin miało dojść w amerykańskiej miejscowości Flint w stanie Michigan. Jej stawką były dwa mistrzowskie pasy kategorii średniej kobiet. Po tragicznym zdarzeniu na ceremonii ważenia organizatorzy zdecydowali, że pojedynek się nie odbędzie.

W przeszłości Ali Bashir trenował m.in. wielokrotnego mistrza świata i złotego medalistę igrzysk olimpijskich z Atlanty Władimira Kliczkę. Od jakiegoś czasu mężczyzna zajmował się przygotowaniami Habazin.

Bez szans na obronę

Podczas ceremonii ważenia Ali Bashir stał z boku, przyglądając się całemu wydarzeniu. Nagle został uderzony pięścią w twarz. Szans na reakcje nie było, bo napastnik stał za jego plecami.

Amerykanin upadł na posadzkę, a pod jego głową pojawiła się kałuża krwi.



Look Basher Ali aggression at this WOMAN, not Shields, the pro boxer. Her non boxing sister. I'm really not upset he got fucked up.

Quit threatening to beat up women! pic.twitter.com/Ey9WgmvnZ7 — David Krappenschitz PhD (@Im_gr8nss) October 4, 2019





Przy leżącym mężczyźnie od razu pojawili się sanitariusze, po czym wsadzili go na nosze i przetransportowali karetką do szpitala. W drodze towarzyszyła mu jego podopieczna.

Ali Bashir odzyskał przytomność, jednak nie obeszło się bez natychmiastowej operacji. Zdiagnozowano u niego rozległe złamania kości twarzy.

Napastnik został schwytany, jednak Policja nie ujawniła jego tożsamości. Najprawdopodobniej mężczyzna jest członkiem sztabu Shields, jednak owe doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone.

Źródło: Jake May/The Flint Journal/AP/APTOPIX/East News James Ali Bashir zaatakowany

Pojedynek Shields (9-0, 2 KO) - mistrzyni olimpijskiej z Londynu i Rio de Janeiro - z Chorwatką Habazin (20-3, 7 KO) został odwołany. Pozostałe dwa pojedynki gali we Flint odbędą się zgodnie z planem. W walce wieczoru wystąpią pięściarze, którzy mieli wyjść na ring bezpośrednio przed kobietami - Jaron Ennis (23-0, 21 KO) i Daniel Fernandez (12-1, 5 KO).