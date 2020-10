Usyk i Chisora jak woda i ogień. "To będzie wojna"

W sobotę 31 października dojdzie do wielkiego starcia w bokserskim ringu. Naprzeciwko siebie staną niepokonany do tej pory Ołeksandr Usyk oraz Dereck Chisora. Zobacz przygotowania Chisory do tej walki.

Obaj panowie mieli zetknąć się ze sobą 23 maja, lecz wskutek pandemii COVID-19 walka musiała odbyć się w innym terminie. Ostatecznie w sobotę mistrzowie wagi ciężkiej zmierzą się na Wembley Arenie przy pustych trybunach.

Faworytem pojedynku zdaje się stawiający dopiero pierwsze kroki w królewskiej kategorii wagowej Ukrainiec. Mistrz olimpijski z Londynu po zamknięciu wagi junior ciężkiej i unifikacji tytułów federacji WBO, WBC, WBA i IBF postanowił pójść o krok wyżej i sprawdzić się wśród najsilniejszych i największych, przynajmniej pod względem gabarytów, pięściarzy.

Debiut miał całkiem udany, w październiku 2019 roku pokonał po technicznej decyzji sędziów Chazza Witherspoona. Teraz czeka na walkę numer dwa wśród ciężkich.

Naprzeciwko siebie mieć będzie człowieka, który jest jego przeciwieństwem. Spokojny z natury, wręcz jowialny Usyk (17-0, 13 KO) zmierzy się z pełnym ekspresji, wybuchowym Chisorą (32-9, 23 KO). Brytyjczyk to posiadacz pasa mistrzowskiego WBO Inter-Continental oraz bardzo osobliwego charakteru. Swoisty showman.

Zamknie usta niedowiarkom

Na piątkowe ważenie Chisora przybył w halloweenowym stroju, niemal w całości pomalowany białą farbą. Aby osobliwej estetyce nadać jeszcze więcej wyrazu, okolice ust wymalował farbą czarną, a na klatce piersiowej wysmarował wielki napis "WOJNA".

Nawet jak na standardy jednego z największych prowokatorów świata boksu była to imponująca scenka, lecz na potrafiącym zachować nerwy na wodzy Usyku nie zrobiło to żadnego wrażenia. I to także pomimo tego, że wniósł na wagę aż piętnaście kilogramów mniej od rywala.

– Przewaga wagowa nic nie znaczy. W sobotę zamknę usta wszystkim niedowiarkom. Jestem w świetnej formie i nawet jeśli ktoś dalej będzie mówił, że jestem za mały na wagę ciężką, to się tym w ogóle przejmę i będę dalej robił swoje – zapowiadał Ukrainiec cytowany przez Sky Sports.

Oglądaj Wideo: SNTV Ważenie przed walką Chisora - Usyk

Przyjaźń nie ma znaczenia

Nastawienie Chisory podczas wywiadów było rzecz jasna zgoła odmienne. – Teraz jestem w trybie bitewnym. To będzie wojna! – zapowiadał w rozmowie z dziennikarzem Sky Sports. – To było, to już za nami, teraz czas na wojnę. Cała nasza znajomość to już przeszłość. (…) Ktoś odpłynie i tym kimś nie będę ja – odpowiedział, zapytany o prywatną przyjaźń i ogólnie dobre kontakty z 33-letnim dominatorem wagi junior ciężkiej.

Sobotni pojedynek ma być eliminatorem do walki o pas mistrzowski WBO, dzierżony przez Anthony’ego Joshuę.