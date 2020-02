Wilder tłumaczy porażkę z Furym zbyt ciężkim strojem, w którym wyszedł na ring

Podczas konferencji prasowej przed walką Tyson Fury - Deontay Wilder doszło do ogromnych przepychanek. Bokserzy rzucili się sobie do gardeł, do akcji musieli wkroczyć organizatorzy oraz członkowie zespołów obu zawodników. Stawką sobotniej walki będzie pas WBC w wadze ciężkiej.

Walka mistrzów wagi ciężkiej kwestią czasu. "Dostaniecie ją" Pojedynek Tysona... czytaj dalej » Z całą pewnością kibice w Las Vegas zobaczyli w sobotnią noc prawdziwe widowisko. Między linami trup ścielił się gęsto, a ciekawie było jeszcze przed pierwszym gongiem. Tyson Fury na ring został wniesiony na tronie, Wilder zdecydował się na tajemniczą zbroję. To ponoć ona miała przeszkodzić mu w skutecznej obronie mistrzowskiego pasa.

- Fury wcale mnie nie zranił, tylko ten cały strój okazał się zbyt ciężki. Od początku pojedynku nie miałem w ogóle nóg. W trzeciej rundzie już zupełnie wysiadły. Założyłem ten uniform po raz pierwszy na moment dzień przed walką. Nie wydawał się wtedy tak ciężki. Ale razem z hełmem ważył przynajmniej 19 kilogramów - tłumaczył w rozmowie z Yahoo Sports.

Pieniądze wyrzucone w błoto

- Od pierwszych sekund walki jego nogi wyglądały źle, inaczej niż zwykle - wtórował mu Jay Deas, menedżer i trener amerykańskiego pięściarza. - Podczas walki swoje zrobił Fury, który wieszał się na nim w każdym możliwym momencie. Deontay wyszedł do ringu w bardzo ciężkim kostiumie i chyba dlatego tak to wyglądało - dywagował.

Źródło: PAP/EPA/ETIENNE LAURENT Wilder nie dał rady Fury'emu

Na razie w drugiej połowie marca Wilder wybiera się na wakacje do Afryki, ale powoli może już myśleć o stroju na kolejną walkę z Furym. - Wykorzystam zapis w kontrakcie o rewanżu - zapowiedział "Bronze Bomber".



Wilder poniósł pierwszą porażkę na zawodowych ringach, po pięciu latach stracił pas WBC wagi ciężkiej. Strój, który odebrał mu siły przed walką i wpędził go do trumny, kosztował go... 60 tys. dolarów.