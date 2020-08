Ojciec 11 dzieci, nieudolny biznesmen. Według szacunków roztrwonił 240 milionów funtów

Fani muszą poczekać. Powrót Tysona przesunięty na listopad Ci, którzy znowu... czytaj dalej » Holyfield jest m.in. czterokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej i brązowym medalistą igrzysk olimpijskich z Los Angeles. Karierę zakończył w 2011 roku.

"Upada się ciężko"

Wielkie walki wiązały się rzecz jasna z równie wielkimi gażami. Szacuje się, że Holyfield zarobił w ringu około 240 milionów funtów, które w wyniku wielu nieudanych wyborów po prostu roztrwonił. 57-latek nie miał szczęścia zarówno w życiu rodzinnym jak i w biznesie.

- Utrata wszystkiego była czymś bardzo trudnym. Upada się ciężko i mam wrażenie, że dotarło to do mnie za późno. Zdołałem przez to przejść, bo powtarzałem sobie, że skoro Bóg już raz pozwolił mi mieć taki dom, to pozwoli mi jeszcze raz - oznajmił kilka lat temu.

Źródło: Getty Images Holyfield i Tyson

Nietrafione inwestycje

A jak słynny Wojownik stracił swoją fortunę? Wszystko zaczęło się w 1999 roku. Holyfield założył wówczas wytwórnię muzyczną "Real Deal Records", która okazała się jednym wielkim niewypałem. Na tym biznesie stracił ponad dwa miliony funtów.

Później próbował promować swoją markę za pomocą grilli kuchennych, gaśnic, a nawet sosów. Biznes gastrononomiczny również zakończył się niepowodzeniem i utratą ponad 7,6 milionów funtów.

W 2008 wyleciał nawet z własnego domu. Mowa o imponującej posiadłości w Atlancie, która liczyła 109 pokoi, 17 łazienek, trzy kuchnie, kręgielnię, kino, garaż pełen luksusowych samochodów, olimpijskich rozmiarów basen, boisko do gry w football, prywatny las i jezioro. Powód? Holyfield zalegał z kredytem hipotecznym na 10 milionów funtów. W końcu nieruchomość została przejęta przez bank i sprzedana raperowi Rickowi Rossowi za 5,7 milionów funtów.

Źródło: Getty Images Posiadłość Evandera Holyfielda robiła wrażenie

Znaczną część oszczędności pochłonęła również jego rodzina, a przede wszystkim alimenty. Legenda boksu jest ojcem 11 dzieci, które ma z sześcioma różnymi partnerkami. Trzykrotnie był żonaty. Ostatni rozwód wziął z Candi Calvaną Smith w 2012 roku.

Aktualnie Holyfield wiedzie skromne życie, mieszkając w dwupokojowym mieszkaniu. Zarabia dzięki promocji wielu imprez, na które jest zapraszany. Poza tym skupia się głównie na treningach przed swoim powrotem na ring, czym dzieli się z kibicami w mediach społecznościowych.