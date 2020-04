Zegarek w nagrodę za nokaut. Joshua wspomina sparing z Furym

Kontrowersyjne zwycięstwo Szpilki. Jego promotor zdziwiony Dopiero po dwóch... czytaj dalej » Na wspominki zebrało się Joshule.

Wtedy, dekadę temu, był jeszcze amatorem. Lat liczył sobie 20 i zasuwał na całego, by kiedyś zarabiać w ringu góry złota.

Fury starszy jest zaledwie o rok, ale on owszem, walczył już zawodowo. I zwiedzał londyńskie gymy w nadziei, że znajdzie kogoś, z kim mógłby solidnie potrenować.

Joshua: to była wojna

Joshua nie miał pojęcia, kim jest ten dziwny gość, pokazujący wszystkim swój zegarek. Nie bał się, wyzwanie przyjął z miejsca.

Na głowy nałożono im kaski, na podbrzusza ochraniacze, na pięści rękawice i do dzieła.

- Zaczęliśmy sparing. To była wojna, bo obaj mamy serce do walki. Nie znokautowałem go, ale on też nie zrobił mi krzywdy - zdradza AJ.

Już na odchodnym Fury rzucił w głąb gymu, by inni dbali o tego chłopaka, bo będzie z niego kawał zawodnika, nawet mistrz świata.

Nie pomylił się. Po sensacyjnej porażce z Andym Ruizem, w grudniowym rewanżu Joshua odzyskał tytuły WBA, IBF i WBO królewskiej kategorii. Fury w lutym rozprawił się z Deontayem Wilderem, zabierając mu pas WBC. Do tej dwójki należą zatem cztery najważniejszych trofea.

Ich ewentualny pojedynek już teraz nazywany jest przez media na Wyspach "Bitwą o Wielką Brytanię".