Mistrz świata szokuje ogromną wagą. Joshua najlżejszy od lat

02.06 | Do gigantycznej niespodzianki doszło w Nowym Jorku, gdzie faworyzowany Anthony Joshua stracił tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Został nim pierwszy raz w historii Meksykanin Andy Ruiz Jr, który znokautował Brytyjczyka w siódmej rundzie.

Już w sobotę 7 grudnia dojdzie do jednej z najważniejszych walk 2019 roku. Na specjalnie wybudowanej hali Diriyah Arena w Arabii Saudyjskiej zmierzą się ze sobą Andy Ruiz Jr (33:1) i Anthony Joshua (22:1). To rewanż pojedynku z 1 czerwca. Wówczas Ruiz Jr wygrał i odebrał rywalowi pasy mistrzowskie federacji IBO, IBF, WBO i WBA w kategorii ciężkiej.

Ruiz i Joshua gotowi do bitwy. "Umrę, próbując zwyciężyć" Ich pierwsza... czytaj dalej » Walka, która odbędzie się w Ad-Dirijja pod Rijadem już od miesięcy zapowiadana jest jako wielki rewanż Joshuy za sensacyjną porażkę w czerwcu. Podczas pamiętnej gali w Nowym Jorku pięściarz z Wielkiej Brytanii stracił na rzecz Ruiza wszystkie pasy mistrzowskie wagi ciężkiej - WBA, WBO, IBF i IBO.

Mistrz zaskoczył wszystkich

Na ceremonii ważenia obrońca tytułu pokazał się w charakterystycznym dla kultury Meksyku sombrero. Co ciekawe, nie zdjął go nawet przy wejściu na wagę, a ta pokazała 128,4 kg.

To dość zaskakujące, zwłaszcza że od czasu ogłoszenia rewanżu, 30-latek miał aż trzy miesiące na przygotowania. Co ciekawe, niektórzy obserwatorzy żartują nawet, że waga być może jest zawyżona przez kapelusz, który miałby ważyć kilka kilogramów.

Waga nie ma dla niego znaczenia

Od poprzedniej walki Ruiz przytył aż siedem kg. Wśród wszystkich mistrzów świata królewskiej kategorii cięższy był tylko Nikołaj Wałujew. Rosjanin przy wzroście 213 cm potrafił ważyć nawet prawie 150 kg. Ruiz jest zdecydowanie niższy, mierzy 188 cm.

- Nie chcę stracić tych pięknych pasów. Uprawiam boks od szóstego roku życia i w końcu zaczyna się to opłacać, więc umrę, próbując zwyciężyć. W żadnym wypadku nie pozwolę, by ktoś zabrał mi moje tytuły - oznajmił mistrz świata.

Źródło: Getty Images Andy Ruiz Jr i Anthony Joshua gotowi do rewanżu

Joshua najlżejszy od lat

Z kolei Joshua jest najlżejszy od 2014 roku. Mistrz olimpijski z Londynu (2012) wniósł na wagę tylko 107,5 kg, a przecież w czerwcu ważył 112,3.

- Boksuję od jakiegoś czasu. Kiedy się pojawiłem, to nie chciałem czekać, chciał brać wszystko, z pełną siłą i z pełnym poświęceniem. Nigdy wcześniej nie miałem okazji, by o tym pomyśleć. Olimpijskie złoto, mistrzostwa świata, tytuł zawodowego mistrza świata, boom, boom, boom. Tym razem nie przyjechałem po to, żeby dać show, tylko po zwycięstwo - podkreślił pretendent.

Źródło: Getty Images Andy Ruiz Jr. został sensacyjnym mistrzem świata

Zarobią fortunę

Oprócz pasów mistrza świata stawką walki są rzecz jasna pieniądze. Aktualny mistrz wzbogaci się o 13 milionów dolarów. Aż 85 mln zarobi Joshua.

Andy Ruiz Jr i Anhony Joshua zmierzą się w sobotę, 7 grudnia 2019. Wielka gala w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się o godz. 17.55 czasu polskiego.