Mistrz instruował, jak uderzyć kobietę. Przeprosił, ale ma kłopoty

Pierwszy pięściarz z koronawirusem: czułem się, jakbym wpadł pod ciężarówkę COVID-19 jest w... czytaj dalej » Mistrz świata wagi super średniej sam opublikował nagranie w sieci.

Widać na nim, jak Saunders stoi przy worku treningowym. Przy tym tłumaczy, co należy zrobić, kiedy - jak to ujął - "twoja kobieta ciągle się wydziera" lub "pluje w twarz jadem", bo "po sześciu dniach wspólnego przebywania można wybuchnąć". To nie koniec. Anglik zademonstrował sposób, w jaki należy wyprowadzić cios w podbródek. Zachęcał też, że efekt można jeszcze "poprawić" kolanem, które należy ugiąć.

Otrzymywał pogróżki

Na Saundersa posypały się gromy. Brytyjska Rada Kontroli Boksu (British Boxing Board of Control) tymczasowo zawiesiła licencję pięściarza i zapowiedziała, że go przesłucha w tej sprawie.

Anglika skrytykował prezydent federacji World Boxing Organization (WBO). "Ostatnie zachowania Billy'ego Joe Saundersa są niedopuszczalne. Swoim postępowaniem zawiódł rodzinę, przyjaciół i kibiców. WBO przed podjęciem jakichkolwiek działań będzie uważnie śledziło dochodzenie Brytyjskiej Rady Kontroli Boksu" - napisał w mediach społecznościowych Paco Valcarcel. A promotor pięściarza Eddie Hearn nazwał zachowanie swojego podopiecznego "idiotycznym".



Billie Joe Saunders’ recent actions are unacceptable. With his conduct, he failed his family, his friends, and his fans. The @WorldBoxingOrg will follow the British Boxing Board of Control’s investigation carefully before taking any further action. — Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) March 30, 2020





Saunders w końcu przeprosił. Na antenie radia talkSPORT przyznał, że popełnił błąd i zaoferował, że przekaże 25 tysięcy funtów na cele charytatywne. Z kolei w mediach społecznościowych oświadczył, że "nigdy nie zaakceptuje przemocy domowej", po czym usunął konto na Twitterze, bo otrzymywał pogróżki.

Niepokonany w ringu

30-letni Anglik pozostaje niepokonany na zawodowym ringu. Wygrał 29 pojedynków (14 przez nokaut). Ostatnie zwycięstwo odniósł w listopadzie zeszłego roku, kiedy w Los Angeles rozprawił się z Argentyńczykiem Marcelo Estebanem Coceresem.



W maju planowane było starcie Saundersa z Meksykaninem Saulem Alvarezem. Walka miała się odbyć 2 maja w Las Vegas, ale ze względu na epidemię COVID-19 na razie nie dojdzie do skutku.