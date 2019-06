Szpilka poznał kolejnego rywala. "20 lipca zobaczymy angielsko-polską wojnę"

07.01 | Znany polski bokser Artur Szpilka, pomimo obowiązujących ostrzeżeń i apeli ratowników o ostrożność, wybrał się w niedzielę w góry ze swoim psem Pumbą. Kiedy pogoda się pogorszyła trafili do schroniska pod Śnieżką. Szpilka wezwał na pomoc ratowników GOPR, który zwieźli go razem z psem na dół. - Pumbusiowi strasznie zimno było - mówi bokser na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Długo musiał czekać Szpilka (22-3, 15 KO) na ogłoszenie nazwiska kolejnego rywala. Od jakiegoś czasu mówiło się, że 30-letni pięściarz kolejną walkę stoczy na Wyspach Brytyjskich. Głównym kandydatem do walki z Polakiem był urodzony w Zimbabwe Chisora (30-9, 21 KO), który w swojej karierze rywalizował z absolutną czołówką w osobach m.in. Tysona Fury'ego, Witalija Kliczki, Davida Haye'a czy Dilliana Whyte'a. W czwartek oficjalnie potwierdzono ich pojedynek.



Confirmed! v heavyweight WAR at @TheO2 - @DerekWarChisora v @szpilka_artur part of a huge night of boxing in the Capital @skysportsboxing@mrdavidhayepic.twitter.com/a1ZqQI97EG — Eddie Hearn (@EddieHearn) 13 czerwca 2019





Szpilka i Chisora zmierzą się 20 lipca podczas gali w londyńskiej O2 Arena. Walką wieczoru będzie inna konfrontacja wagi ciężkiej między Whyte'em i Oscarem Rivasem. Cała gala została zorganizowana dla współpracującej z Eddie'em Hearnem stacji Sky Sports i Wielkiej Brytanii będzie dostępna tylko w systemie pay per view.

- To wspaniała walka, która odbędzie się w wielką noc boksu dla wagi ciężkiej. Obaj są nieobliczalni, mają wybuchowe charaktery i obaj muszą wygrać. Wierzę, że 20 lipca w O2 zobaczymy angielsko-polską wojnę – podkreślił Hearn.

- To świetnie, że jeden z najbardziej charyzmatycznych pięściarzy wagi ciężkiej w osobie Dereka Chisory zmierzy się w ekscytującej i trudnej do wytypowania walce z nieokiełznanym Arturem Szpilką. Wspólnie oglądaliśmy walkę Szpilki z Deontayem Wilderem, kiedy rzucił wyzwanie mistrzowi, a teraz powitamy go w Londynie – dodał szef boksu w stacji Sky Sports Adam Smith.

W ubiegłym roku Chisora pokonał m.in. groźnego Carlosa Takama i przegrał przed czasem z Whyte'em. Jednak w kwietniu wrócił na zwycięską ścieżkę, kiedy pewnie wygrał na punkty z Niemcem Senadem Gashim. Będzie to już jego szósta walka w O2 Arena.

- 20 lipca nie czeka mnie spacerek. Szpilka to nieobliczalny zawodnik, który zawsze idzie do przodu i walczy z odwrotnej pozycji. Muszę być w mojej najlepszej formie fizycznej, by wygrać tę wojnę, ale będę gotowy. Jestem prawdziwym wojownikiem, a Szpilka nie usłyszy końcowego gongu – powiedział Chisora.

"Szpila" wygrał swoje dwie ostatnie walki w 2018 roku - Polak pokonał na punkty Amerykanina Dominicka Guinna i Mariusza Wacha. Wcześniej zanotował dwie dotkliwe porażki z rąk Wildera oraz Adama Kownackiego. Ewentualna przegrana w starciu z Chisorą na dobre może pogrzebać jego karierę w bokserskim ringu.

- Wybrałem ten pojedynek, bo obaj jesteśmy szaleni i to będzie szalona walka. Chisora to dobry zawodnik, jest silny jak byk i do tego potrafi boksować. Zawsze jest świetnie przygotowany kondycyjnie, dlatego zdaję sobie sprawę, że czeka mnie ciężki wieczór. Obaj jesteśmy wojownikami, którzy lubią wymiany, to będzie brutalne – stwierdził Szpilka.