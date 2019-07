Koniec kariery Szpilki? "Nawet na chwilę nie przyszło mi to do głowy"

Szpilka po walce z Wilderem

28.01| Artur Szpilka, który przegrał przez nokaut z Deontayem Wilderem walkę o mistrzostwo świata federacji WBC, wraca w rozmowie z portalem sport.tvn24.pl do piorunującego ciosu Amerykanina. Twierdzi, że to doświadczenie zaprocentuje w przyszłości, przy kolejnym podejściu do tytułu. Pięściarz otwarcie opowiada też o sobie.

»