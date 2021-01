"Zbliżam się do końca kariery". Zaskakująca deklaracja bokserskiego mistrza

- Nie jestem kimś, kto żyje chwilą i myśli tylko o tym co teraz. Zawsze planuję naprzód, zbliżam się do końca mojej kariery - stwierdził Brytyjczyk w rozmowie ze Sky Sports News.

Joshua jest posiadaczem pasów federacji WBA, IBF i WBO w kategorii ciężkiej. W ubiegłym miesiącu obronił je, pokonując Bułgara Kubrata Pulewa w swojej jedynej walce stoczonej w 2020 roku. Kolejną, znacznie bardziej wymagającą przeszkodą na jego drodze może być Fury, który ma w swoim dorobku tytuł WBC. Negocjacje dotyczące ich potencjalnego starcia ponoć już trwają. W 2021 roku możemy doczekać się nawet dwóch walk między tymi bokserami, bo w grę ma wchodzić też rewanż.

Okazuje się jednak, że nawet możliwe zunifikowanie wszystkich tytułów nie zatrzyma AJ-a w zawodowych ringach na długo.

- Zostało mi pięć lat. To trochę więcej niż cykl olimpijski, więc gdy nadejdą kolejne igrzyska, przyjdzie następne pokolenie, a ja będę kończyć karierę - wyjawił Brytyjczyk dziennikarzom Sky Sports.

Joshua, który przeszedł na zawodowstwo w 2013 roku, zasugerował przy okazji, że Fury także powinien już myśleć o daniu sobie spokoju z boksem.

- Jest na zawodowych ringach znacznie dłużej ode mnie. Powinien wkrótce przejść na emeryturę - stwierdził AJ.

Źródło: Getty Images Tyson Fury i Anthony Joshua

Fury jest zaledwie o rok starszy od swojego rodaka, lecz ma zupełnie inne plany na przyszłość.

- Kliczko walczył do 40. roku życia. Wielu wspaniałych mistrzów robi podobnie. Ja nie boksuję dla pieniędzy, sławy ani pasa. Walczę, ponieważ sprawia mi to radość i lubię to robić - wyjaśnił w jednej z rozmów Fury.