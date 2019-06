Joshua nie wiedział, co się dzieje. Jego ojciec wściekły na promotora

To ewidentnie nie był dzień Joshuy. Brytyjczyk w kiepskim stylu stracił pasy mistrzowskie czterech federacji przegrywając przed czasem z Meksykaninem amerykańskiego pochodzenia Andym Ruizem jr. Jeszcze przed nokautem ciosy rywala tak mocna wstrząsnęły mistrzem, że ten musiał kilkukrotnie pytać swojego narożnika o sytuację w ringu.

Pod koniec 5. starcia "naruszony" zawodnik zwrócił się do trenera Roba McCrackena: która to runda? Natomiast po szóstej dopytywał: dlaczego się tak czuję? Oznacza to, że były już czempion ewidentnie nie doszedł do siebie po dwóch nokdaunach, jakie przeciwnik zafundował mu w 3. rundzie. W siódmej Ruiz dokończył dzieła, dwukrotnie posyłając Brytyjczyka na deski. Joshua nie reagował na komendy sędziego i pojedynek został zakończony przez techniczny nokaut.



- Teraz czekam na końcówkę roku i kolejny krok. To duży zawód, coś niespodziewanego. Byłem faworytem. Trafił mnie jednym z ciosów w czubek głowy, co trochę mną wstrząsnęło. Próbowałem dojść do siebie przez następne rundy, ale po prostu wygrał lepszy. Nigdy nie jest tak, że lekceważę rywala. To solidny pięściarz, solidny wojownik. Był lepszy. Zrobiłem mały krok w tył - przyznał pokonany po walce.

- Uwierzcie mi, dużo przeżyłem i poradziłem sobie z większymi problemami niż ten. Gdybym przez cały czas rozpamiętywał moje błędy, to byłbym skończony. Zawsze miałem głowę na karku, walczyłem jak na mistrza przystało, wracałem - podkreślił.

- Nie pytałem nawet o klauzulę dotyczącą rewanżu, bo byłem pewny, że zwyciężę. Jeśli takowa jest, to spotkamy się ponownie i odzyskam pasy. Pokonam go. Nie zamierzam tego rozpamiętywać. Trzeba skorygować pewne rzeczy, dołożyć coś więcej, odpocząć, skoncentrować się i ruszyć ponownie - dodał.

Ojciec kontra promotor

Mało brakowało, a po walce doszłoby do jeszcze jednego pojedynku. Wściekły ojciec Joshuy, Richard, szykował się na promotora Eddie'ego Hearna. Powstrzymał go sam pięściarz, choć w stronę szefa firmy Matchroom Sport poleciało kilka przekleństw.

Nie jest jasne, o co dokładnie mu chodziło, ale prawdopodobnie był rozczarowany doborem rywala i przede wszystkim przeciągającymi się poszukiwaniami następcy zawieszonego za doping Jarrella Millera, z którym pierwotnie miał walczyć jego syn. W pewnym momencie dało się usłyszeć, jak Joshua powstrzymując ojca mówi do niego: nie, to ja, ja walczyłem.

"Cała jego kariera składała się z kłamstw i prezentów". Wilder zaatakował Joshuę Anthony Joshua... czytaj dalej » - Wszystko dobrze, przegrana nigdy nie jest dobra, ale to coś, na czym możemy się uczyć. Mój ojciec zawsze powtarzał "bądź silny i sprytny, kiedy wszystko idzie dobrze, to nic nie jest źle, później zdarza się coś złego i dopiero to pojmujesz" – wyznał były mistrz.

"Będzie załamany"

Głos zabrał również sam Hearn, który był wyraźnie zaskoczony rezultatem.

- AJ w pewnym momencie zrobił się powolny, niby miał kontrolę, ale nie doszedł do siebie po ciosach z 3. rundy. Nie wiem, o co chodzi, momentami walczył bez ikry. Ogólnie, to była świetna walka. On wróci, ale teraz będzie musiał wygrać. Ruiz będzie przekonany, że może zwyciężyć w rewanżu. AJ musi na nowo rozpalić w sobie ogień. To była ogromna niespodzianka. AJ będzie załamany, kiedy dojdzie do niego, co się stało - podsumował Hearn.

Rewanż ma się odbyć pod koniec roku, prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. Porażka z Ruizem była pierwszą w karierze Joshuy - wcześniej odniósł 22 zwycięstwa, z czego 21 przed czasem. Ruiz ma na koncie 33 wygrane (22 KO) i jedną przegraną.