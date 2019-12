Joshua o hitowej walce: sytuacja jak z "Władcy Pierścieni"

Już w sobotę 7 grudnia dojdzie do jednej z najważniejszych walk 2019 roku. Na specjalnie wybudowanej hali Diriyah Arena w Arabii Saudyjskiej zmierzą się ze sobą Andy Ruiz Jr (33:1) i Anthony Joshua (22:1). To rewanż pojedynku z 1 czerwca. Wówczas Ruiz Jr wygrał i odebrał rywalowi pasy mistrzowskie federacji IBO, IBF, WBO i WBA w kategorii ciężkiej.

Jedyny tytuł, którego brakuje mu w kolekcji, to ten WBC, wielce prestiżowy. Mistrzem tej federacji jest amerykański "Bronze Bomber" - Deontay Wilder.



Sprawa nie wygląda na skomplikowaną. 22 lutego Wilder zmierzy się w Las Vegas z Tysonem Furym. Już raz walczyli, w grudniu 2018. Sędziowie wypunktowali wtedy remis, co oznaczało, że pas zostaje u Wildera. Kto wygra teraz, powinien zostać rywalem Joshuy.

Joshua: został ostatni pierścień

A ten, mówiąc o konieczności zorganizowania tego pojedynku, przywołał dzieło J.R.R. Tolkiena. - To sytuacja podobna do tej z "Władcy Pierścieni" - opowiadał AJ na antenie BBC Radio 2. - Został ostatni pierścień. Stwórzmy historię, doprowadźmy do tego wydarzenia.



Zanim do tego dojdzie - jeżeli w ogóle - Brytyjczyk będzie zobowiązany do obrony jednego z tytułów - w przypadku tego WBO stanąłby w ringu oko w oko z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem, w przypadku IBF - z Bułgarem Kubratem Pulewem.