Przepychanka i wyzwiska. Już wrze przed walką Joshuy

Planowana na 1 czerwca walka Anthony Joshuy z Jarrellem Millerem budzi sporo emocji. Podczas konferencji doszło do spięcia pomiędzy pięściarzami. Do akcji musiała wkroczyć ochrona.

Pojedynek, który odbędzie się w Madison Square Garden, zapowiadany jest przez światowe media jako jedno z najciekawszych wydarzeń 2019 roku w boksie. Walka budzi wielkie emocje wśród kibiców, a jak się teraz okazuje, również wśród samych zainteresowanych.

Na początku zachował zimną krew

Mistrz opuści ojczyznę. Joshua dostał pogromcę Wacha i Adamka Długo trzeba było... czytaj dalej » Podczas konferencji promującej galę nerwów na wodzy utrzymać nie potrafił Miller (23-0-1, 20 KO). Amerykanin w trakcie pierwszego spotkania twarzą w twarz (face off) z wielkim impetem odepchnął rywala. We wszystko włączyć musiała się ochrona.

Joshua (22-0, 21 KO) początkowo zachował wielki spokój, prosił, by pozwolono mu ponownie stanąć naprzeciw rywala i spojrzeć mu głęboko w oczy. W końcu i on dał się wyprowadzić z równowagi. - Jarrel Miller to mała dz****. Znokautuje go, k***** - odgrażał się niedługo po całym zamieszaniu.

Debiut Joshuy

Stawka hitowego starcia wagi ciężkiej będzie ogromna. Do zdobycia będą cztery, należące do Joshuy, pasy (WBA, WBO, IBF, IBO). Dla Brytyjczyka będzie to debiutancka walka w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Miller, który w czerwcu 2018 roku nie dał szans Tomaszowi Adamkowi, pochodzi z Brooklynu i będzie mógł liczyć na żywiołowy doping.