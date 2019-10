"Starcie na wydmach". Arena walki powstaje w miejscu wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO

"Starcie na wydmach", jak reklamowana jest walka Joshuy z Ruizem, odbędzie się 7 grudnia na przedmieściach Rijadu. Prace dopiero się rozpoczynają. Na nagraniu, jakie dwa dni temu opublikował Frank Smith z firmy promotorskiej organizującej walkę, widać, że na razie uprzątnięto teren, postawiono dźwigi, zwieziono niektóre części konstrukcyjne i poskładano niewielkie fragmenty trybun.



Work is underway here in Diriyah! December 7 is going to be something special #RuizJoshua2pic.twitter.com/PdTWCZ10Ch — Frank Smith (@Frank_1_Smith) October 15, 2019





Stadion również tenisowy

Niektórzy kibice zastanawiają się w mediach społecznościowych, czy obiekt uda się przygotować na czas. Organizatorzy są o to spokojni. W krótkim czasie trzeba zbudować trybuny, miejsca VIP, przygotować szatnie, miejsca dla ekip telewizyjnych i innych mediów. Organizator przedstawił ponadto tydzień temu wizualizację stadionu. Projekt prezentuje się efektownie.



#ClashOnTheDunes#RuizJoshua2 ticket info released this week! pic.twitter.com/lK4yHOjG7b — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 10, 2019





Na pierwszy rzut oka miejsce, gdzie Joshua spróbuje odebrać stracone 1 czerwca sensacyjnie pasy, to pustkowie, ale w rzeczywistości to ważny punkt na mapie stolicy Arabii Saudyjskiej. Chodzi o Al-Diriyah, gdzie mieściła się oryginalna siedziba rodziny królewskiej na przełomie XVIII i XIX w. Miejsce to jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Diriyah was declared a UNESCO world heritage site in 2010 and has been carefully preserved for centuries.



Come visit #DiriyahSeason and witness some of Saudi Arabia in all its historic beauty #BePartOfHistory and head to https://t.co/pvftUh2e08 for more pic.twitter.com/Y5Ft9xt1Im — DiriyahSeason موسم الدرعية (@DiriyahSeason) October 14, 2019





Pomimo wysokich cen wejściówek - blisko 120 euro za bilet piątej, najniższej kategorii, a doliczyć trzeba jeszcze transport - spodziewany jest komplet widzów.

Co ciekawe, stadion nie zostanie rozebrany po zakończeniu bokserskiej gali. Pięć dni później na tym samym obiekcie wystartuje niewielki turniej tenisowy, z udziałem m.in. Stana Wawrinki i Daniiła Miedwiediewa.