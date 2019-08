Ruiz potwierdził rewanż z Joshuą. "Nie mogę się doczekać zakończenia jego kariery na pustyni"

Negocjacje w sprawie rewanżu nie trwały więc szczególnie długo, jak często to bywa świecie boksu. Joshua krótko po pierwszej walce mówił, że najlepiej byłoby zorganizować galę u siebie, czyli w Londynie. Ruiz zaznaczał, że dla niego najodpowiedniejszy byłby ponownie Nowy Jork, gdzie udało się doprowadzić w czerwcu do jednej z większych sensacji w historii tej dyscypliny.

Odważne zapowiedzi

Koniec końców postawiono na kompromis, rewanż odbędzie się 7 grudnia na neutralnym gruncie w Arabii Saudyjskiej. Posiadający meksykańskie i amerykańskie obywatelstwa Ruiz Jr. liczy, że wybije rywalowi boks z głowy, o czym poinformował na Instagramie.



I'm excited to announce my rematch with Anthony Joshua. In the first fight I made history and became the first ever Mexican/American heavyweight champion of the world. I am grateful to Saudi Arabia for inviting me. I took it to AJ in The Big Apple and I'm looking forward to ending his career in the Desert. Don't miss this fight! Mostraré la grandeza del boxeo mexicano en Arabia Saudita y en todos los rincones del mundo. Viva Mexico!!!"





"W pierwszej walce dokonałem historycznego wyczynu i zostałem pierwszym meksykańsko-amerykańskim mistrzem świata. Jestem wdzięczny Arabii Saudyjskiej za zaproszenie. Poradziłem sobie z AJ-em w Wielkim Jabłku i nie mogę się doczekać zakończenia jego kariery na pustyni. Nie przegapcie walki!" - napisał 29-letni pięściarz.

Ruiz Jr. pokonał Joshuę, nokautując go w siódmej rundzie. Dla Brytyjczyka było to pierwsze starcie poza granicami swojego kraju. Otyłemu pretendentowi nie dawano większych szans i co więcej to on pierwszy leżał na deskach - w trzeciej rundzie. Ale broniący pasów Joshua nie potrafił pokonać rywala, gdy ten wstał. Po chwili sam leżał w ringu.

Joshua po przegranej był zdruzgotany. Do tego momentu jego zawodowa kariera przebiegała idealnie. Miał na koncie 22 zwycięstwa, w tym 21 przed czasem.