Neutralny teren, neutralni sędziowie. Joshua i Ruiz bez przywilejów w rewanżu

Do rewanżu w starciu wagi ciężkiej dojdzie 7 grudnia

02.06 | Do gigantycznej niespodzianki doszło w Nowym Jorku, gdzie faworyzowany Anthony Joshua stracił tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Został nim pierwszy raz w historii Meksykanin Andy Ruiz Jr, który znokautował Brytyjczyka w siódmej rundzie.

1 czerwca 2019 roku Ruiz sprawił znakomity prezent na dzień dziecka młodym pasjonatom boksu z Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Urodzony w Kalifornii potomek imigrantów zaszokował wtedy cały sportowy świat, pokonując brytyjskiego superczempiona poprzez techniczny nokaut w siódmej rundzie. Ponad pół roku później obaj panowie znów wejdą między liny.

Pierwsze starcie obu pięściarzy odbyło się w nowojorskiej Madison Square Garden. Dla Joshuy był to debiut na amerykańskiej ziemi, który okazał się kompletnie nieudany. Teraz jednak bokserskie show przenosi się na neutralny teren. Do Arabii Saudyjskiej, gdzie na przedmieściach Rijadu dojdzie do wielce wyczekiwanego rewanżu.

Podczas grudniowej walki bezstronne powinno być także sędziowanie. - Wszystko zapisaliśmy w kontrakcie. Neutralny sędzia poprowadzi pojedynek, neutralni będą punktować. Zadbaliśmy o podobny układ jak za pierwszym razem. Będziemy mieli jednego przedstawiciela brytyjskiej komisji bokserskiej, jednego z saudyjskiej oraz jednego wybranego przez Tom Brown Promotions (grupa promotorska Ruiza - red.) - tłumaczył Hearn w rozmowie ze Sky Sports.

Joshua gotowy rozpalić świat

Faworyt, który za pierwszym razem rozczarował swoich fanów, teraz ciężko pracuje, aby odzyskać mistrzowskie tytuły. "Przygotowując się do rozpalenia świata" - tymi słowami podpisał zdjęcie, które zamieścił w weekend w mediach społecznościowych.