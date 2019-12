Ruiz i Joshua gotowi do bitwy. "Umrę próbując zwyciężyć"

Już w sobotę 7 grudnia dojdzie do jednej z najważniejszych walk 2019 roku. Na specjalnie wybudowanej hali Diriyah Arena w Arabii Saudyjskiej zmierzą się ze sobą Andy Ruiz Jr (33:1) i Anthony Joshua (22:1). To rewanż pojedynku z 1 czerwca. Wówczas Ruiz Jr wygrał i odebrał rywalowi pasy mistrzowskie federacji IBO, IBF, WBO i WBA w kategorii ciężkiej.

Czerwcowe starcie w nowojorskiej Madison Square Garden przejdzie do historii boksu, a już na pewno wagi ciężkiej. Amerykanin meksykańskiego pochodzenia i Brytyjczyk zafundowali kibicom prawdziwy thriller – pierwszy był liczony raz, drugi aż cztery. Sędzia przerwał walkę w 7. rundzie, a Ruiz niespodziewanie został nowym mistrzem świata federacji IBF, WBA, WBO i IBO.

W sobotę czas na rewanż.

Wszystko wskazuje na to, że Joshua (22-1, 21 KO) tym razem będzie boksował inaczej – zamiast iść na rywala i niepotrzebnie wdawać się wymiany, należy spodziewać się po nim pojedynczych ciosów prostych i poruszania się po całej szerokości ringu. Anglik zrzucił mięśnie, niemal zrezygnował z treningów na siłowni i w trakcie przygotowań postawił na szybkość, precyzję i pracę nóg. Wie, że przeciwnik ma czym uderzyć, dlatego podczas środowej konferencji prasowej powiedział wprost, po co przyjechał do Ad-Dirijja.

- Boksuję od jakiegoś czasu. Kiedy się pojawiłem, to nie chciałem czekać, chciał brać wszystko, z pełną siłą i z pełnym poświęceniem. Nigdy wcześniej nie miałem okazji, by o tym pomyśleć. Olimpijskie złoto, mistrzostwa świata, tytuł zawodowego mistrza świata, boom, boom, boom. Tym razem nie przyjechałem po to, żeby dać show, tylko po zwycięstwo – zakomunikował.

- Zostałem zapytany czy zwycięstwo będzie dla mnie czymś szczególnym, ale odpowiedziałem, że nie, bo wiem, że zasługuję, by tu być. Kiedy odzyskam pasy pozostanę spokojny, opanowany i skoncentrowany i zachowam stan umysłu pretendenta. Będę czujny. Ruiz jest dla mnie tylko kolejnym celem – podkreślił.

Źródło: Getty Images Ruiz (z lewej) broni czterech pasów mistrzowskich

Ruiz (33-1, 22 KO) przyszedł na konferencję w koszulce New York Knicks. Był wyraźnie chudszy, niż przy okazji pierwszej walki, o której dowiedział się pięć tygodni wcześniej. Pewne jest tylko to, że pomimo mniejszej masy pięściarz urodzony w Kalifornii za bardzo nie zmieni swojego stylu i taktyki – pomysł z "ustrzeleniem" Joshuy idealnie sprawdził się za pierwszym razem.

- To były długie trzy miesiące przygotowań. Zapisałem się w historii i najważniejsze, to zrobić to ponownie. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia, jestem gotowy na rock'n'roll. On jest zmotywowany i to dało mi jeszcze większego kopa. Stracił wagę i będzie chciał boksować skacząc po ringu, ale jestem przygotowany na wszystko, co mnie spotka – wyznał czempion.

- Nie chcę stracić tych pięknych pasów. Robię to od szóstego roku życia i w końcu zaczyna się to opłacać, więc umrę próbując zwyciężyć. W żadnym wypadku nie pozwolę, by ktoś zabrał mi moje tytuły – dodał.

Wach nie jest faworytem

Wcześniej w ringu w Arabii Saudyjskiej pojawi się Mariusz Wach, który w ostatniej chwili zaakceptował pojedynek z Brytyjczykiem Dillianem Whyte'em (26-1, 18 KO). Polak nie będzie faworytem tego starcia – rywal ma za sobą dłuższy obóz przygotowawczy, a w przypadku zwycięstwa w kolejnej walce prawdopodobnie będzie boksował o mistrzostwo świata.

Pięściarze spotkali się po raz pierwszy w środę, przy okazji konferencji prasowej. Nie zabrakło uprzejmości i żartów. Bez wątpienia, w ringu nie będzie już tak przyjemnie.