Były dominator doradcą Joshuy przed wielką bitwą. "Jego uwagi są bezcenne"

Hitowe bokserskie starcie bez ring girls Rewanżowa walka... czytaj dalej » "Starcie na wydmach" - jak nazwano ich rewanżowy pojedynek - odbędzie się 7 grudnia w Ad-Dirijja w Arabii Saudyjskiej. Obiekt, który pomieści 15 tys. widzów, od podstaw wybudowano w 56 dni.

Prosił Boga, by dał mu drugą szansę

Dla Joshuy to bitwa o być albo nie być w boksie. - Trening, koncentracja, jedzenie, spanie - tak wygląda teraz moje życie. Reżim. Monotonia. Jak w armii albo w więzieniu - stwierdził Brytyjczyk.



Wspomniał przy okazji czasy, kiedy niewiele brakowało, a wylądowałby za kratami. Jako 22-latek stanął prze sądem - policja znalazła przy nim ponad 200 gram marihuany, oskarżono go o jej rozprowadzanie, za co groził wieloletni wyrok.

Modlił się, prosił Boga, by dał mu drugą szansę. Skończyło się na zawieszeniu licencji, pracach społecznych i złocie olimpijskim zgarniętym rok później.

- Teraz też staję przed drugą szansą - oznajmił 30-letni teraz Joshua.

Joshua: był zraniony, widziałem to

Miał dzielić i rządzić w królewskiej kategorii przez długie lata. Kiedy 1 czerwca 2019 wchodził do ringu w nowojorskiej Madison Square Garden, był mistrzem trzech potężnych federacji - WBA, IBF i WBO. Do szatni wracał z niczym. Przegrany. Zdruzgotany.

Pokonał go Ruiz, na którego nie stawiał nikt. Szokująco, przed czasem, przewracając rywala na deski.

Źródło: Getty Images Pierwsza walka. Joshua na deskach



Przed rewanżem doradcą Joshuy jest Władymir Kliczko - Ukrainiec, któremu Brytyjczyk w roku 2017 zakończył przebogatą w sukcesy karierę. Panowie rozmawiają bardzo często, nie tylko o boksie. Kliczko mówi, jak pięściarz powinien się odżywiać, jak nawadniać organizm, jak odpoczywać. - Jego uwagi są bezcenne - oznajmił Joshua.

Przyznał, że pierwszy pojedynek z Ruizem wielokrotnie obejrzał w zwolnionym tempie, analizował go klatka po klatce. Wszystko po to, by wyeliminować błędy, których popełnił tak dużo. - Był zraniony, widziałem to. I nie potrafiłem powalić go na dobre. Tym razem muszę to zrobić - zapowiedział.



Trenuje ze sparingpartnerami, którzy i posturą, i stylem boksowania przypominają Ruiza. Trudno w to uwierzyć, ale przed pierwszą walką o sprawy tak ważne nie dbał. Był pewien, że wygra.