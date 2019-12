Ruiz po porażce z Joshuą: przytyłem, to był błąd

Już w sobotę 7 grudnia dojdzie do jednej z najważniejszych walk 2019 roku. Na specjalnie wybudowanej hali Diriyah Arena w Arabii Saudyjskiej zmierzą się ze sobą Andy Ruiz Jr (33:1) i Anthony Joshua (22:1). To rewanż pojedynku z 1 czerwca. Wówczas Ruiz Jr wygrał i odebrał rywalowi pasy mistrzowskie federacji IBO, IBF, WBO i WBA w kategorii ciężkiej.

Ich pierwszy pojedynek, w czerwcu w Madison Square Garden, zakończył się sensacją, kiedy mający wyraźną nadwagę Ruiz wygrał z wyżyłowanym do granic możliwości Joshuą przez TKO. W jego ręce wpadły pasy federacji WBA, IBF, WBO i IBO.

Ruiz: ważyłem zbyt dużo

Meksykanin wniósł wtedy na wagę 121,5 kg i był o prawie 10 kg cięższy od wyższego o 10 cm rywala. Ale w sobotę różnica wagi między dwoma pięściarzami wyniosła już dwa razy tyle. Na oficjalnej ceremonii przed "Starciem na wydmach" Ruiz ważył aż 128,4 kg. Joshua zaskoczył w drugą stronę - schudł do 107,5 kg. Zmniejszył muskulaturę, która w pierwszej walce okazała się jego przekleństwem.

Wielki rewanż w "Starciu na wydmach". Arenę przygotowano w 56 dni Brak odpowiedniej... czytaj dalej » Ruiz, jak sam mówił, po czerwcowym zwycięstwie imprezował przez trzy miesiące. Widać było tego efekty.

- Ważyłem zbyt dużo. Nie poruszałem się tak, jak bym chciał - żałował na konferencji prasowej już po walce. Joshua był wyraźnie lepszy i skutecznie punktował ociężałego przeciwnika. Werdykt był formalnością.

- Myślałem, że jak będę wielki i ciężki, to będzie to mój atut, ale tak się nie stało. Przytyłem i to był mój błąd. Czułem się zbyt pewnie. Powinienem ciężej trenować i słuchać się mojego teamu - przyznał.

Ruiz - Joshua 3?

- Anthony zrobił swoje i wygrał. Parę razy go trafiłem, ale pozwoliłem mu przetrwać - dodał Ruiz, który myśli już o trzecim pojedynku z Joshuą.

Zapowiedział poprawę. - Nie mogę się doczekać kolejnej walki. On jej chce, ja jej chcę, tak więc zróbmy trylogię. Wyciągam wnioski ze swoich błędów. Wiem, co zrobiłem, wiem, czego nie zrobiłem. Będę gotowy - zapewnił Meksykanin.

W "Starciu na wydmach" sędziowie punktowali dla Brytyjczyka 119:108, 118:110 i 118:110. Joshua został czwartym pięściarzem wagi ciężkiej w historii, który w rewanżu odzyskał tytuły mistrzowskie.