Były mistrz Europy na drodze Kownackiego

W nocy z soboty na niedzielę dojdzie do starcia Adama Kownackiego (19-0, 15 KO) z Chrisem Arreolą (38-5-1, 33 KO) w wadze ciężkiej. Do walki dojdzie w nowojorskiej Barclays Center. Zobacz ceremonię ważenia przed tą walką.

Pochodzący z okolic Łomży, a mieszkający w Stanach Zjednoczonych 30-letni Kownacki stoczył w zawodowej karierze 20 walk. Wszystkie wygrał, w tym 15 przed czasem.

36-letni Helenius ma za sobą 29 zwycięstw i trzy porażki.

Joshua mistrzem WBA

W poprzednim roku w Barclays Center na Brooklynie, czyli tej samej hali, w której spotka się z fińskim pięściarzem, Polak pokonał Geralda Washingtona i Chrisa Arreolę.

Helenius z kolei przegrał z Washingtonem i pokonał mało znanego Mateusa Roberto Osorio.



Pojedynek 7 marca będzie miał rangę eliminatora WBA, dlatego został zakontraktowany na 12 rund. Mistrzem świata tej federacji jest Brytyjczyk Anthony Joshua.