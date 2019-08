Kolejny krok Kownackiego do walki o mistrzostwo świata. Arreola pokonany po 12 rundach

W nocy z soboty na niedzielę dojdzie do starcia Adama Kownackiego (19-0, 15 KO) z Chrisem Arreolą (38-5-1, 33 KO) w wadze ciężkiej. Do walki dojdzie w nowojorskiej Barclays Center. Zobacz ceremonię ważenia przed tą walką.

Kownacki i Arreola znani są z agresywnego stylu - zwłaszcza w przypadku Polaka – polegającego na ciągłym ataku i zadawaniu ciosów, dlatego eksperci spodziewali się rozstrzygnięcia przed czasem. Ale pojedynek zakończył się werdyktem punktowym po 12 rundach. Wszyscy sędziowie opowiedzieli się za Kownackim - 118:110, 117:111, 117:111.

Wymiana za wymianą

Niepokonany na zawodowych ringach 30-letni Kownacki odniósł 20. zwycięstwo (15 KO). Z kolei osiem lat starszy Arreola, który w 2010 roku przegrał z Tomaszem Adamkiem, ma na koncie 38 wygranych, sześć porażek i remis.

Zgodnie z przewidywaniami w walce Kownackiego z Arreolą mnóstwo było wymian mocnych ciosów. Początek zdecydowanie należał do polskiego zawodnika, potem coraz częściej do głosu dochodził jego rywal. Zapał Arreoli wyraźnie osłabł, kiedy doznał kontuzji ręki, ale mimo urazu walczył ambitnie do końca.

Wierzy w tytuł

Ważący 120 kilogramów polski pięściarz przybliżył się do pierwszej w karierze walki o mistrzostwo świata kategorii ciężkiej, z kolei Arreola ma za sobą trzy takie nieudane potyczki o pasy (federacji WBC) - w 2009 roku z Witalijem Kliczką, w 2014 z Bermanem Stiverne'em, a dwa lata później z Deontayem Wilderem. Wszystkie przegrał przez nokaut.

Źródło: Getty Images Adam Kownacki zadaje cios Chrisowi Arreoli

- Nie czuję żadnej presji. Może skoro nie udało się Gołocie, Wawrzykowi, Szpilce, Wachowi, Sosnowskiemu czy Adamkowi teraz mi się uda? Wierzę w szczęśliwą siódemkę! - powiedział Kownacki jeszcze przed rywalizacją z Arreolą.