Kownacki mierzy wysoko. Liczy na walkę Wilderem

Podczas konferencji prasowej przed walką Tyson Fury - Deontay Wilder doszło do ogromnych przepychanek. Bokserzy rzucili się sobie do gardeł, do akcji musieli wkroczyć organizatorzy oraz członkowie zespołów obu zawodników. Stawką sobotniej walki będzie pas WBC w wadze ciężkiej.

Adam Kownacki (19-0, 15 KO) po styczniowym zwycięstwie w drugiej rundzie z Geraldem Washingtonem jest piąty na liście pretendentów federacji WBC.

Wszystko zależy od Fury’ego

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (40-0-1, 39 KO) niedawno powiedział, że nie wyklucza, iż zmierzy się z Kownackim, jeśli nie dojdzie do rewanżu z Tysonem Furym (27-0-1, 19 KO), z którym Wilder zremisował w grudniu ubiegłego roku.

- Wiem od menedżera, że Wilder będzie znów walczył w czerwcu. Myślę, że do mojego pojedynku z Wilderem może dojść pod koniec tego roku. Liczę na tę walkę - powiedział Kownacki we Wrocławiu, gdzie spotkał się w poniedziałek ze swoimi fanami w klubie bokserskim Macieja Zegana Gym Wrocław.

Najlepiej czuje się pod presją

Kownacki podkreślił, że jego plan się nie zmienił i chce zostać pierwszym polskim mistrzem świata.

- Piętnaście lat ciężko na to pracowałem i można powiedzieć, że inwestycja powoli się zwraca. Z walki na walkę, krok po kroku do tego dążę i jestem coraz bliżej celu - powiedział Kownacki.

Dodał, że lubi pracować i walczyć pod presją, która go mobilizuje do wygrywania i rozwijania swoich umiejętności.

- Jak czuję presję, to lepiej mi się walczy. Kiedyś to nie ja byłem faworytem w walce, ale ostatnio to się zmieniło i tę presję muszę sobie sam zbudować, żeby było mi ciężko, żebym miał dyscyplinę, by być skupionym - powiedział Kownacki.

Przyciągać kibiców jak Pacquiao

Podkreślił, że jest dumny ze swego polskiego pochodzenia i choć od siódmego roku życia mieszka w USA, to podczas każdej wizyty w Polsce czuje się jak w domu. Jest też dumny i zachwycony, że ma tak wielu kibiców zarówno wśród Polonusów za oceanem jak i w kraju.

- Dlatego zależy mi, by pokazywać dobre walki, by być dobrym bokserem, a nie tylko bokserem polskiego pochodzenia. Polakiem, który ściąga rodaków na trybuny. Pokazał to Manny Pacquiao czy inni obcokrajowcy, którzy zrobili wielką karierę za oceanem - podsumował Kownacki.