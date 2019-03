Tragiczne wieści z Nanga Parbat. Zlokalizowano ciała Nardiego i Ballarda

27.01| Polska ekipa ratunkowa wyruszyła dwoma helikopterami na pomoc uwięzionym pod szczytem Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Zdaniem himalaistki Kingi Baranowskiej, ratownicy dotrą na miejsce najwcześniej za 1,5 dnia. Mowa o czasie, który upłynie od momentu wylądowania w bazie; ekipa ratunkowa najprawdopodobniej wyląduje bowiem na wysokości 4200 km n.p.m, co oznacza, że będzie miała do przejścia jeszcze 3 kilometry. Standardowo taki odcinek przechodzi się w 3 dni, przy sprzyjających warunkach można go skrócić o połowę. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby takie warunki zaistniały. - Jeżeli jest wiatr 100 km/h na 7 tysiącach metrów, a taka jest prognoza na dzisiaj, to ciężko nawet ustać, a co dopiero się wspinać - mówi Kinga Baranowska we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

28. 01 | - To, co zrobił Denis Urubko i Adam Bielecki, to tempo, w którym udało im się dotrzeć do Elisabeth Revol, jest absolutnie nieprawdopodobne - powiedział Robert Jałocha. Korespondent TVN24 wspominał także swoje doświadczenia z wysokogórskiej wspinaczki. - Nie ukrywam, że miałem wtedy sporo problemów zdrowotnych. Na poziome czterech tysięcy metrów ( nad poziomem morza - red.) te pierwsze dni były dla mnie bardzo trudne. Jak podkreślił, "od pewnej wysokości to jest tak, że robi się dwa kroki, przerwę i cztery oddechy na przykład". - Tam na pewno nie było czasu, żeby sobie robić przerwy - ocenił. Jego zdaniem, himalaiści byli "bardzo zdeterminowani", żeby jak najszybciej dotrzeć do francuskiej alpinistki.

"Z ogromnym smutkiem muszę poinformować, że zakończono poszukiwania Daniele Nardiego i Toma Ballarda. Alex Txikon i jego zespół potwierdzili, że sylwetki widziane na Żebrze Mummery’ego na wysokości około 5900 metrów to Daniel i Tom" - napisał na Twitterze Stefano Pontecorvo.



Celem Włocha i Brytyjczyka było wyznaczenie nowej drogi na Nangę. Kontakt z himalaistami urwał się 24 lutego, tuż po tym, gdy poinformowali, że dotarli do wysokości 6300 m właśnie na Żebro Mummery'ego.

W akcję ratunkową zaangażowali się najpierw Pakistańczycy, potem wspinaczy szukał Hiszpan Txikon razem ze swoją ekipą. Z powodu złych warunków pogodowych i zagrożenia lawinowego przez ostatnie dni możliwa była jedynie obserwacja zbocza.

W czwartek poinformowano, że za pomocą teleskopu udało się dostrzec "dwie sylwetki". Od tamtej pory czekano na śmigłowce, dzięki którym można było przeprowadzić dokładniejszy rekonesans.

Mogła porwać ich lawina

Kilka dni temu serwis BBC informował, że wspinacze mogli zostać porwani przez lawinę, która zeszła w okolicach miejsca, gdzie zlokalizowano ich po raz ostatni.

43 letni Nardi i 31-letni Ballard rozpoczęli eskapadę pod koniec grudnia. Dla Włocha była to już piąta próba, dla Brytyjczyka - pierwsza. Ballard był synem himalaistki Alison Hargreaves, która w 1995 roku zginęła schodząc z K2.

"Jesteśmy załamani. Poszukiwania Daniele i Toma się zakończyły. Ból jest ogromny. W obliczu faktów i wszystkiego, co mogliśmy zrobić w ramach poszukiwań, musimy się pogodzić z tym, co się stało. Rodzina Toma zapamięta go jako kompetentnego i odważnego przyjaciela Daniele. Nasze myśli są z nim" - napisano na oficjalnym profilu wyprawy Daniele Nardiego.



"Daniele pozostanie mężem, ojcem, synem, bratem i przyjacielem, wiernym ideałom, które od początku akceptowaliśmy, szanowaliśmy i podzielaliśmy. Chcemy zachować Ciebie w pamięci takim, jakim byłeś: miłośnikiem życia i przygody, skrupulatnego, odważnego, lojalnego, zawsze obecnego, gdy tylko było to potrzebne" - dodano.

Rok po zaginięciu Mackiewicza

W zeszłym roku Nanga Parbat zimą zdobyli Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol. Mackiewicz zginął podczas schodzenia, Francuzka została uratowana przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubkę, którzy przerwali wtedy wyprawę na K2.